''3 puandan fazlası''
“Şu sıralar iyi oynamaya değil, galibiyet serisine ihtiyacımız var” diyen Topal şöyle devam etti: “Kazancımız 3 puandan fazlası; öz güven... Ayrıca Avrupa’daki yenilgiyi unutmamızı sağladı”
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Konyaspor galibiyetini değerlendirdi. Zor bir takım karşısında alınan bu zaferin kendilerine moral olduğunu belirten sarı- lacivertli yıldız, "Bizim şu sıralar iyi oynamaya değil galip gelerek seri yapmaya ihtiyacımız var. Ne kadar kazanırsak rakiplerimizi de o kadar korku sarar" ifadesini kullandı.
Kritik karşılaşmada kazandıkları şeyin 3 puandan fazlası olduğunu, öz güvenlerini de yükselttiğini sözlerine ekleyen Topal şöyle devam etti:
İNANCIMIZ TAM
"Bu sayede seri başlatacağımıza inanıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın uyum sorunu da tamamen bitti. Ligin güçlü ekiplerinden birini yenmek Avrupa'daki yenilgiyi unutmamız için de önemli oldu. Karabükspor maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tam." Topal bu sezon F.Bahçe formasıyla 6 maça çıkıp 1 gol attı; bunların 5'inde 90 dakika sahada kaldı.
FEDAKAR TOPAL
F.Bahçe'nin Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Mehmet Topal, büyük bir fedakarlık yaparak sahaya çıktı. Maçtan önce baldırında ödem olan deneyimli futbolcu, kritik mücadelede oynamak istediğini teknik ekibe bildirerek risk aldı. 90 dakika sahada kalan Topal'ın maç sonunda da stattan ayrılırken sekerek yürüğü gözlerden kaçmadı.
TAKIMIN DİNAMOSU
Mehmet Topal'ın Konyaspor maçında takımına sağladığı katkı rakamlarda kendini bariz gösterdi. Tecrübeli futbolcu 33 pasında %81.8 isabet sağladı. 13 ikili mücadeleden 7'sini kazandı. 4 hava topu çekişmesinin 3'ünde galip geldi. 3 kez de rakipten top çalmayı başardı.
Kritik karşılaşmada kazandıkları şeyin 3 puandan fazlası olduğunu, öz güvenlerini de yükselttiğini sözlerine ekleyen Topal şöyle devam etti:
İNANCIMIZ TAM
"Bu sayede seri başlatacağımıza inanıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın uyum sorunu da tamamen bitti. Ligin güçlü ekiplerinden birini yenmek Avrupa'daki yenilgiyi unutmamız için de önemli oldu. Karabükspor maçından da 3 puan alacağımıza inancımız tam." Topal bu sezon F.Bahçe formasıyla 6 maça çıkıp 1 gol attı; bunların 5'inde 90 dakika sahada kaldı.
FEDAKAR TOPAL
F.Bahçe'nin Konyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Mehmet Topal, büyük bir fedakarlık yaparak sahaya çıktı. Maçtan önce baldırında ödem olan deneyimli futbolcu, kritik mücadelede oynamak istediğini teknik ekibe bildirerek risk aldı. 90 dakika sahada kalan Topal'ın maç sonunda da stattan ayrılırken sekerek yürüğü gözlerden kaçmadı.
TAKIMIN DİNAMOSU
Mehmet Topal'ın Konyaspor maçında takımına sağladığı katkı rakamlarda kendini bariz gösterdi. Tecrübeli futbolcu 33 pasında %81.8 isabet sağladı. 13 ikili mücadeleden 7'sini kazandı. 4 hava topu çekişmesinin 3'ünde galip geldi. 3 kez de rakipten top çalmayı başardı.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
''3 puandan fazlası'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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