Yıldırım’ın cezası bitti
PFDK'nın verdiği cezası sona eren Aziz Yıldırım, F.Bahçe'nin Konya deplasmanında maçı tribünden takip etti. Yıldırım maçı Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile izlerken maç boyunca büyük heyecan yaşadı.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
Yıldırım’ın cezası bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.