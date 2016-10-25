 Yıldırım’ın cezası bitti – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Yıldırım’ın cezası bitti

    Yıldırım’ın cezası bitti
    PFDK'nın verdiği cezası sona eren Aziz Yıldırım, F.Bahçe'nin Konya deplasmanında maçı tribünden takip etti. Yıldırım maçı Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile izlerken maç boyunca büyük heyecan yaşadı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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