 Van der Wiel için sürpriz açıklama – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Van der Wiel için sürpriz açıklama

    Van der Wiel için sürpriz açıklama
    ManU maçında kadro dışı kalan, Konya'ya ise getirilmeyen Gregory van der Wiel'in ocakta takımdan ayrılacağı iddia edilirken, sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir açıklama geldi. Açıklamada, oyuncunun sakat olduğu için kadro dışı kaldığı ima edildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Kronik aşil tendiniti vardı. Kademeli şekilde takımla birlikte olacaktır" dedi. Fernandao'nun ise önümüzdeki hafta takım çalışmalarına başlayacağını bildirdi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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