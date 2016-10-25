 Trip de atarım, gol de! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Trip de atarım, gol de!

    Trip de atarım, gol de!

    Nijeryalı futbolcu, attığı penaltı golüyle 10. kez skora katkı yaptı.

    F.BAHÇE'de Dick Advocaat'la yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden düşmeyen , çok tartışılmasına rağmen sarı-lacivertli takımın bu sezon en golcü ismi. Nijeryalı futbolcu, attığı penaltı golüyle 10. kez skora katkı yaptı.

    F.Bahçe fotoğraflarını sildim ama...
    7. golünü atan (3'ü lig, 4'ü Avrupa'da) Emenike'nin 2 de asisti var. Yıldız futbolcu, takımın penaltıcısı olmamasına rağmen, çok şık bir plase ile Serkan'ı terse yatırdı. Emenike, hafta içinde instagramından F.Bahçe fotoğraflarını silmesinin Fenerbahçe ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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