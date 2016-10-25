 Solda Köybaşı sürprizi – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Solda Köybaşı sürprizi

    Solda Köybaşı sürprizi
    kadroda sürpriz tercihlere imza attı. İyileşen Lens takımdaki yerini alırken, Sow yedek kaldı. Van Persie ile kendisine trip atan Emenike'yi ise bu kez birlikte oynatan sarı-lacivertli hoca, Volkan Şen'i kulübeye çekip sol kanatta İsmail Köybaşı ile başladı. İyileşen Salih Uçan da 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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