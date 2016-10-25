Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı"
Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili olarak, "Kol açık, penaltı" yorumunu yaptı.
Nejc Skubic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topun Martin Skrtel'in eline çarptığı gerekçesiyle Atiker Konyaspor'lu futbolcular hakem Bülent Yıldırım'a penaltı itirazında bulundu. Ancak Bülent Yıldırım pozisyonu devam ettirdi.
RIDVAN DİLMEN: "KOL AÇIK PENALTI"
Tartışmalı pozisyonu Ntv Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Topun geldiği mesafe uzun, Skrtel'in kolu açık, pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum" dedi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 02:03
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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