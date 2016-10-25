 Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı" – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı"

    Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı"

    Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili olarak, "Kol açık, penaltı" yorumunu yaptı.

    Mücadele 'nin 1-0 üstünlüğü ile sürerken, beraberlik için ataklarını yoğunlaştıran Konyaspor maçın 70. dakikasında yaşanan bir pozisyona itirazda bulundu.

    Nejc Skubic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topun Martin Skrtel'in eline çarptığı gerekçesiyle Atiker Konyaspor'lu futbolcular hakem 'a penaltı itirazında bulundu. Ancak Bülent Yıldırım pozisyonu devam ettirdi.

    RIDVAN DİLMEN: "KOL AÇIK PENALTI"
    Tartışmalı pozisyonu Ntv 'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Topun geldiği mesafe uzun, Skrtel'in kolu açık, pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum" dedi.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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