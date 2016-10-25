 Lens: 20’den sonra bacaklarım yoktu! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Lens: 20’den sonra bacaklarım yoktu!

    Lens: 20’den sonra bacaklarım yoktu!
    F.Bahçe, Feyenoord maçında sakatlanan Lens'in oynamadığı son üç maçı da kazanamamıştı. Lens döndü, Fener güldü... Hollandalı yıldız, kazandırdığı penaltıyla galibiyete büyük katkı yaptı. Lens, maçtan sonra "Çok zorlandık ama savaşçı ruhumuzu gösterip kazandık" dedi. 63'te oyundan alınan yıldız futbolcu, "İki idmanla maça çıktım. 20. dakikadan sonra bacaklarımı hissetmemeye başladım" şeklinde konuştu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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