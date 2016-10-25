Kontakt Lens

Üç maç aradan sonra sahalara dönen Hollandalı yıldız, Fenerbahçe’nin oyununu düzeltti, futbolunu renklendirdi. Lens'in yaptırdığı penaltıyı Emenike gole çevirdi ve Kanarya 18 maçtır evinde yenilmeyen Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligdeki son iki maçında Osmanlı ve Alanya ile 1-1 berabere kalan, Avrupa'da ise Manchester United'a 4-1 yenilen Fenerbahçe, dün gece Atiker Konya'yı 1-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdi. Maçın 24'üncü dakikasında sağdan mükemmel hareketlerle ceza sahasına giren Lens, Abdülkerim tarafından düşürüldü. Hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi.



Penaltıyı kullanan Emenike, maçın tek golünü atarken Atiker Konya'nın sahasındaki 18 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Maçta Bülent Yıldırım iki takımın birer penaltısını vermeyerek büyük hata yaptı. 57'de Abdülkerim'in, 70'te ise Skrtel'in ceza alanında bariz bir şekilde elle oynamasına "devam" diyen Bülent Yıldırım'a iki takım futbolcuları isyan etti.