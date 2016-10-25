Kocaman veryansın

Aykut Kocaman , “Verilen ve verilmeyen penaltılar maç damga vurdu” dedi ve ekledi: F.Bahçe ile adımın anılması anormal değil

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, verilen ve verilmeyen penaltıların maça damga vurduğunu, müsabakanın ritmini ve gidişatını değiştirdiği söyledi. Oyunun ritmini yakalamaya başladıkları anlarda penaltı golü yediklerini hatırlatan Kocaman, "İlk şok sonrası toparlanmaya başladık ama fazla etkili olamadık. F.Bahçe'yi kendi sahasına doğru ittik ama ceza sahasına girişler konusunda becerikli olamadık. Maça damga vuran en önemli şey verilen ve verilmeyen penaltılardı" dedi.



DOĞAL BİR SÜREÇ

Uzatma süresinin de az olduğunu belirten Kocaman, "Sadece F.Bahçe değil. Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon maçlarında da oluyor. Bizi hakemsiz, kendi güçleriyle de yenebilirler" dedi. Kocaman, bir soru üzerine "Adımın Fenerbahçe ile anılması çok anormal bir şey değil. Doğal bir süreç" ifadesini kullandı.