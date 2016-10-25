Karabükspor hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında pazar günü evinde Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-lacivertliler yarını izinli olarak geçirdikten sonra Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına 27 Ekim Perşembe günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:21
- Karabükspor hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Febeliler bir daha başkan istifa dediğinizi duymayayım. Nankörlük etmeyin o kadar tesis yapıldı sizin için. Kıymet bilmezler...
- Ali Koç 'adayım' dedi
Toplam 30
Yorum
Sneijder_W İyi gün taraftarı olmayın febeliler Aziz Başkana sahip çıkın. O kadar emek verdi size iyilik yaramıyor. ''Paralı'' taraftarsınız hepiniz başkanımızı size yedirmeyeceğiz...
- Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı"
Toplam 77
Yorum
hehe oldu gözlerim doldu.her öyle pozisyona penaltı verilse ligde senede 1000 tane penaltı atılır.biraz düşün de konuş.
Karabükspor hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.