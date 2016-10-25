 Karabükspor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Karabükspor hazırlıkları başladı

    Karabükspor hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında pazar günü evinde Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Dün akşamki Atiker Konyaspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda yapılar çift kale maçlarla noktalandı.

    Sarı-lacivertliler yarını izinli olarak geçirdikten sonra Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına 27 Ekim Perşembe günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.