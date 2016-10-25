Karabükspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında pazar günü evinde Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Dün akşamki Atiker Konyaspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada gerçekleştirdikleri antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, yine dar alanda yapılar çift kale maçlarla noktalandı.



Sarı-lacivertliler yarını izinli olarak geçirdikten sonra Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına 27 Ekim Perşembe günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.