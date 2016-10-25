Hayata dönüş
Ligde son iki maçta 4 puan kaybeden, Avrupa’da ManU’dan 4 yiyen sarı-lacivertliler için Atiker Konya maçı hayat memat meselesiydi. Yenilse kaos büyüyecek, liderle fark 11 puana çıkacaktı. Emenike’nin penaltı golüyle galip geldi, şifa buldu...
LİGDE İLK KEZ GOL YEMEDİ
İlk yarıda rakibine oranla daha etkili bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, ikinci yarıda durumu idare ederken, maç boyunca kalesinde neredeyse hiç net pozisyon vermedi. Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Kanarya, ilk kez bir lig maçında gol yemedi.
6 MAÇTA 2'NCİ KEZ
Kanarya, Konya'daki şanssızlığına son verdi. Atiker Konyaspor'la deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını da kazanamayan (2 yenilgi, 1 beraberlik) sarı-lacivertli takım, dünkü galibiyetle şeytanın bacağını kırdı. Fenerbahçe, eski hocası Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımları deplasmanda 6 maçta 2. kez yendi.
RVP 3 SANİYEDE 3 GOL KAÇIRDI
Dün gece futbol sahalarında ender rastlanacak bir şey yaşandı. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, 3 saniyede 3 gol kaçırdı! Dakikalar 58'i gösterirken kale ağzından topu üst direğe nişanlayan RvP, ikinci denemeyi kafa ile yaptı, top bu kez Serkan'dan döndü. Havalanan topa bir kez daha kafa ile vuran sarı-lacivertli forvet, kaleci Serkan'ı yine geçemedi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:48
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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