 Hayata dönüş – Fotomaç – 25 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hayata dönüş

    Hayata dönüş

    Ligde son iki maçta 4 puan kaybeden, Avrupa’da ManU’dan 4 yiyen sarı-lacivertliler için Atiker Konya maçı hayat memat meselesiydi. Yenilse kaos büyüyecek, liderle fark 11 puana çıkacaktı. Emenike’nin penaltı golüyle galip geldi, şifa buldu...

    F.Bahçe, çok zorlu bir deplasman maçında Atiker Konyaspor'u 1-0 yenip önemli bir galibiyete imza attı. Kanarya'ya galibiyeti getiren gol, 25'te penaltıdan geldi. Lens'in ceza sahasında Abdülkerim tarafından indirilmesi ile kazanılan vuruşta topun başına geçen Emenike, maçın tek golünü attı.

    LİGDE İLK KEZ GOL YEMEDİ
    İlk yarıda rakibine oranla daha etkili bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, ikinci yarıda durumu idare ederken, maç boyunca kalesinde neredeyse hiç net pozisyon vermedi. Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Kanarya, ilk kez bir lig maçında gol yemedi.

    6 MAÇTA 2'NCİ KEZ
    Kanarya, Konya'daki şanssızlığına son verdi. 'la deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını da kazanamayan (2 yenilgi, 1 beraberlik) sarı-lacivertli takım, dünkü galibiyetle şeytanın bacağını kırdı. Fenerbahçe, eski hocası Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımları deplasmanda 6 maçta 2. kez yendi.

    RVP 3 SANİYEDE 3 GOL KAÇIRDI
    Dün gece futbol sahalarında ender rastlanacak bir şey yaşandı. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, 3 saniyede 3 gol kaçırdı! Dakikalar 58'i gösterirken kale ağzından topu üst direğe nişanlayan RvP, ikinci denemeyi kafa ile yaptı, top bu kez Serkan'dan döndü. Havalanan topa bir kez daha kafa ile vuran sarı-lacivertli forvet, kaleci Serkan'ı yine geçemedi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hayata dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.