Fenerli gençler coştu: 6-2

F.Bahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu A.Konya'yı 6-2 mağlup etti. Konya Cumhuriyet Stadı'ndaki maçta sarı-lacivertliler'e zaferi getiren golleri Batuhan (3), Ramazan (2) ve Yusuf attı.