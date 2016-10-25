 Fenerli gençler coştu: 6-2 – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Fenerli gençler coştu: 6-2

    Fenerli gençler coştu: 6-2
    F.Bahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu A.Konya'yı 6-2 mağlup etti. Konya Cumhuriyet Stadı'ndaki maçta sarı-lacivertliler'e zaferi getiren golleri Batuhan (3), Ramazan (2) ve Yusuf attı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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