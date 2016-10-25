 Fenerbahçe, Zalgiris'i ağırlayacak – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Fenerbahçe, Zalgiris'i ağırlayacak

    Fenerbahçe, Zalgiris'i ağırlayacak

    Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

    Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

    Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Brose Bamberg'i 67-66, ikinci maçta da deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 73-72 yendi.

    İlk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 84-76 yenilen Zalgiris, ikinci haftada İspanya'nın Baskonia takımını 78-73 yenerek, ilk galibiyetini elde etti.

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:04
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