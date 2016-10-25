Fenerbahçe, Zalgiris'i ağırlayacak
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.
Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında Brose Bamberg'i 67-66, ikinci maçta da deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 73-72 yendi.
İlk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 84-76 yenilen Zalgiris, ikinci haftada İspanya'nın Baskonia takımını 78-73 yenerek, ilk galibiyetini elde etti.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 12:04
- Kontakt Lens
Toplam 30
Yorum
Emre Aykut kocaman söyle fenerbahcenin penaltıları irdelensin
- Kocaman veryansın
Toplam 17
Yorum
....... CENK : GS YI EN COK GS DAN GİDEN HOCALAR VE FUTBOLCULAR YENER . SENİN GÖZLERİNE MİL ÇEKİLMİŞ. BU KAFA İLE DAHA AVRUPA DA ÇOK DÖRT YER, DÖNER PENDİK AVRUPA ŞAMPİYONASINDA OYNARSINIZ BU FB İLE.
- Kontakt Lens
Toplam 30
Yorum
karakartal Gol yemeden ayrıldığına ve kazandığına ve futbol oynadığına canı yürekten inanıyormusun.
Fenerbahçe, Zalgiris'i ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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