Fener zevk vermiyor
Fenerbahçe yaratıcı oynamıyor ve zevk vermiyor ama psikolojik olarak önemli bir galibiyet aldı. Konya’nın pozisyonu da penaltı.
Geri kalan oyuncuların hepsi defansif..
Üç tane oyuncudan gol bekliyor Fenerbahçe... Lens bireysel yeteneğiyle penaltıyı yaptırdı, Emenike de golü attı...
EMENİKE TERCİHİ SÜRPRİZDİ
Penaltıyı Van Persie'nin kullanmasını bekliyordum.
Emenike'nin kullanması sürpriz oldu. Emenike sadece ayak bileğiyle değil, gözleriyle kaleciyi kandırdı.
Oyun sürpriz değil...
Fenerbahçe'nin aldığı 3 puan moral açısından çok değerli. Kaos içinde medya ile tartışmalar devam ediyor. Advocaat sürekli oyuncularını suçluyor. "Bu oyuncuları ben getirmedim" falan diyor. Belli ki oyuncular kendi aralarında konuşup bugün 'kazanalım' demişler.
Ancak sadece mücadele açısından demişler... Fenerbahçe yaratıcı oynamıyor ve zevk vermiyor ama psikolojik olarak en azından nefes alma açısından önemli bir galibiyet.
Oyun anlamında bir ışık yok. Tabii 3 puanın değerli olması için seri yakalaması lazım.. Seri yakalayamazsa geçen seneki G.Saray'ın duruma düşer. Bu skorun aldatıcı olmaması için F.Bahçe'nin seri bulması şart...
Konya'nın pozisyonun da penaltı olduğunu düşünüyorum.
Bunu tamamen formayla ilgisi var.
Fenerbahçe formasıyla böylesine maça çıkmak çok zordur..
OYUNCULAR MOTİVEYDİ
Berabere kaldığınız anda bir anda Beşiktaş'la aranızdaki puan farkı 10'a çıkacaktı.
Bu yüzden oyuncuların konsantrasyonu üst düzeydeydi. Bu oyuna yansımadı ama defansta yansıdı...
1-0'dan sonra ikinci yarıda koruma içgüdüsü geldi. Böyle devam ederse herkesi kandırmış olursunuz...
Zaten bu oyuncu yapısı fazla pozisyon üretmez. Fenerbahçe'nin 4-2- 3-1'i oynaması için elindeki tek futbolcu Van Persie... Ama direkt forvet arkası oyuncusu mu? Değil.. Mevcut kadronun en iyi oyuncusu...
4-3-3 oynasa bu sefer Emenike'yi kesmiş olacak.. Fenerbahçe'nin 4-2-3-1'i oynayacak kadrosu da yok, 4-3-3'ü oynayacak kadrosu da yok... Bu takım 4-4-2 oynar. Fakat bu sistemi de önde baskı yaparak oynayabilirsin. Bana göre Fenerbahçe'nin fizik gücünü artırıp 4-4-2 oynaması lazım.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:57
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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