Fener zevk vermiyor

Fenerbahçe yaratıcı oynamıyor ve zevk vermiyor ama psikolojik olarak önemli bir galibiyet aldı. Konya’nın pozisyonu da penaltı.

Geçtiğimiz 7 haftaya baktığımız zaman iki takım açısından da gol ve dolu dolu pozisyon beklemek oldukça zordu. Maçtan önce iki takım adına ne bekleniyorsa o çıktı ortaya.. Konyaspor takımı çok kompakt bir takım. Aykut Kocaman kronometre ile planını muazzam uygulayan bir hoca. Fenerbahçe açısında baktığımız zaman deseler ki aman gelmeyin "yarım sıfır kazanın"onu kabul ederlerdi. İleride Emenike, Van Persie ve Lens'in dışında sahada hücum oyuncusu yok...

Geri kalan oyuncuların hepsi defansif..

Üç tane oyuncudan gol bekliyor Fenerbahçe... Lens bireysel yeteneğiyle penaltıyı yaptırdı, Emenike de golü attı...



EMENİKE TERCİHİ SÜRPRİZDİ

Penaltıyı Van Persie'nin kullanmasını bekliyordum.

Emenike'nin kullanması sürpriz oldu. Emenike sadece ayak bileğiyle değil, gözleriyle kaleciyi kandırdı.

Oyun sürpriz değil...

Fenerbahçe'nin aldığı 3 puan moral açısından çok değerli. Kaos içinde medya ile tartışmalar devam ediyor. Advocaat sürekli oyuncularını suçluyor. "Bu oyuncuları ben getirmedim" falan diyor. Belli ki oyuncular kendi aralarında konuşup bugün 'kazanalım' demişler.

Ancak sadece mücadele açısından demişler... Fenerbahçe yaratıcı oynamıyor ve zevk vermiyor ama psikolojik olarak en azından nefes alma açısından önemli bir galibiyet.

Oyun anlamında bir ışık yok. Tabii 3 puanın değerli olması için seri yakalaması lazım.. Seri yakalayamazsa geçen seneki G.Saray'ın duruma düşer. Bu skorun aldatıcı olmaması için F.Bahçe'nin seri bulması şart...

Konya'nın pozisyonun da penaltı olduğunu düşünüyorum.

Bunu tamamen formayla ilgisi var.

Fenerbahçe formasıyla böylesine maça çıkmak çok zordur..



OYUNCULAR MOTİVEYDİ

Berabere kaldığınız anda bir anda Beşiktaş'la aranızdaki puan farkı 10'a çıkacaktı.

Bu yüzden oyuncuların konsantrasyonu üst düzeydeydi. Bu oyuna yansımadı ama defansta yansıdı...

1-0'dan sonra ikinci yarıda koruma içgüdüsü geldi. Böyle devam ederse herkesi kandırmış olursunuz...

Zaten bu oyuncu yapısı fazla pozisyon üretmez. Fenerbahçe'nin 4-2- 3-1'i oynaması için elindeki tek futbolcu Van Persie... Ama direkt forvet arkası oyuncusu mu? Değil.. Mevcut kadronun en iyi oyuncusu...

4-3-3 oynasa bu sefer Emenike'yi kesmiş olacak.. Fenerbahçe'nin 4-2-3-1'i oynayacak kadrosu da yok, 4-3-3'ü oynayacak kadrosu da yok... Bu takım 4-4-2 oynar. Fakat bu sistemi de önde baskı yaparak oynayabilirsin. Bana göre Fenerbahçe'nin fizik gücünü artırıp 4-4-2 oynaması lazım.