Fabregas F.Bahçe’ye

İngiliz basını, sarı-lacivertli ekibin Chelsea’den ayrılması gündemde olan Cesc Fabregas’ı radarına aldığı ve bu transferi bitirmek için şartları zorladığını yazdı.

Ara transferde orta sahaya transfer yapmasına kesin gözle bakılan Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldız oyuncusu Cesc Fabregas'ı gündemine aldı. Goal. com İngiltere muhabirinin verdiği bilgilere göre başkan Aziz Yıldırım bu flaş transferi bitirerek üzerindeki baskıları azaltmayı planlıyor. Chelsea'den ayrılmayı bekleyen Fabregas'ın durumunu takip eden sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için ara transfer döneminde İngiliz kulübünün kapısını satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifiyle çalmaya hazırlanıyor. F.Bahçe'nin tüm şartlarını zorlayacağı da ifade edildi.