 Erkekler gibi konuştuk – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Erkekler gibi konuştuk

    Erkekler gibi konuştuk
    F.Bahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat'ın çok fazla şans vermediği isimlerden olan Aatif, Manchester United maçı sonrası yaşadıklarıyla ilgili konuştu. Konyaspor maçı için kenetlendiklerini anlatan tecrübeli oyuncu, "Manchester maçı sonrası üzgündük. Soyunma odasında erkekler gibi konuştuk ve Konyaspor maçına en yüksek motivasyonumuzla çıktık" dedi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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