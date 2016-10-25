F.Bahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat'ın çok fazla şans vermediği isimlerden olan Aatif, Manchester United maçı sonrası yaşadıklarıyla ilgili konuştu. Konyaspor maçı için kenetlendiklerini anlatan tecrübeli oyuncu, "Manchester maçı sonrası üzgündük. Soyunma odasında erkekler gibi konuştuk ve Konyaspor maçına en yüksek motivasyonumuzla çıktık" dedi.