Dik duruyoruz

Maça ilk 11'de başlayan İsmail Köybaşı, "Bugün oynadığımız mevkinin ve taktiğin önemi yoktu.

Camiaya yakışmayan sonuçlar alıyorduk. Büyük bir baskı vardı. Bu dik duruşla sıkıntı olmaz. Bu başlangıç. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.



'ZOR BİR DEPLASMANDI'

Hasan Ali Kaldırım, zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirterek, "Geçen haftalarda çok puan kaybettik. Kazanmak zorundaydık. Önemli olan üç puandı. İkinci yarı geri yaslandık ve defans yaparak kazandık. İnşallah özgüvenimiz yerine gelir" diye konuştu.