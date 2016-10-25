Dik duruyoruz
Maça ilk 11'de başlayan İsmail Köybaşı, "Bugün oynadığımız mevkinin ve taktiğin önemi yoktu.
'ZOR BİR DEPLASMANDI'
Hasan Ali Kaldırım, zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirterek, "Geçen haftalarda çok puan kaybettik. Kazanmak zorundaydık. Önemli olan üç puandı. İkinci yarı geri yaslandık ve defans yaparak kazandık. İnşallah özgüvenimiz yerine gelir" diye konuştu.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 02:06
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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