Büyük iş yaptık
Tecrübeli teknik adam, "İstediğmiz oyun tarzını sahaya yansıtamadık ama Manchester maçından sonra 3 puan önemliydi. Kazandık, çok mutluyuz” dedi.
Farklı kaybedilen Manchester United maçı sonrası kazanmasının önemli olduğunu söyleyen Advocaat, "İstediğimiz oyun elbette değildi. Düşündüğümüz ve planladığımız oyun tarzını sahaya yansıtamadık. Ama Manchester gibi zorluk derecesi yüksek bir maçın ardından alınacak üç puan önemliydi. Herkes çok çaba gösterdi ve kazandık. Bu yüzden de mutluyuz" diye konuştu.
"Bu maç bir kırılma maçı mı, Fenerbahçe çıkışa geçecek mi?" sorusunu yanıtlayan Dick Advocaat, "Puan vetveline bakıldığında görülecektir ki, mutlaka galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu başardık. Artık Karabük maçını düşünmeye başlayacağız" ifadesini kullandı.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:56
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
Büyük iş yaptık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.