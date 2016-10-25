 Büyük iş yaptık – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Büyük iş yaptık

    Büyük iş yaptık

    Tecrübeli teknik adam, "İstediğmiz oyun tarzını sahaya yansıtamadık ama Manchester maçından sonra 3 puan önemliydi. Kazandık, çok mutluyuz” dedi.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick , Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından temkinli konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı teknik adam, "İlk yarı fena değildik. Hatta oyunun büyük bölümünü kontrol eden bizdik. Çok sayıda pozisyonumuz yoktu, sadece birkaç pozisyon vardı. Ancak önemlisi 3 puandı, 3 puandan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

    Farklı kaybedilen Manchester United maçı sonrası kazanmasının önemli olduğunu söyleyen Advocaat, "İstediğimiz oyun elbette değildi. Düşündüğümüz ve planladığımız oyun tarzını sahaya yansıtamadık. Ama Manchester gibi zorluk derecesi yüksek bir maçın ardından alınacak üç puan önemliydi. Herkes çok çaba gösterdi ve kazandık. Bu yüzden de mutluyuz" diye konuştu.

    "Bu maç bir kırılma maçı mı, Fenerbahçe çıkışa geçecek mi?" sorusunu yanıtlayan Dick Advocaat, "Puan vetveline bakıldığında görülecektir ki, mutlaka galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu başardık. Artık Karabük maçını düşünmeye başlayacağız" ifadesini kullandı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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