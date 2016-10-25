 Başkana iki güvercin – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Başkana iki güvercin

    Başkana iki güvercin
    Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilere yemek verdi. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ayrıca Lefter Küçükandonyadis'in 60'lı yılların sonunda o dönem ismi Konya Gençlerbirliği olan takımı çalıştırırken çekilmiş bir fotoğrafını, çift başlı kartal figürünü ve başkan Aziz Yıldırım'a da iki güvercin hediye etti. Yöneticilere de Konya forması verildi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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