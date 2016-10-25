Başkana iki güvercin

Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilere yemek verdi. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ayrıca Lefter Küçükandonyadis'in 60'lı yılların sonunda o dönem ismi Konya Gençlerbirliği olan takımı çalıştırırken çekilmiş bir fotoğrafını, çift başlı kartal figürünü ve başkan Aziz Yıldırım'a da iki güvercin hediye etti. Yöneticilere de Konya forması verildi.