Aziz Yıldırım çılgına döndü!
Emenike’nin golü sonrası Konyalı bir taraftar tribünde olan Fenerbahçe’nin kadroya giremeyen futbolcularına ve U21’lere küfür edince başkan Aziz Yıldırım müdahale etti, büyük kargaşa çıktı.
YILDIRIM'A SALDIRMAK İSTEDİLER
Önce bir taraftar küfür etti, ardından Aziz Yıldırım devreye girdi ve el işareti yaptı. Bunu yanlış anlayan Konyaspor taraftarı Aziz Yıldırım'a da küfre başladı ve saldırmak istedi. Konya Başkanı Ahmet Şan olayları sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.
YANLIŞ ANLAŞILMA
Futbolcuları yanlarına çağıran, eliyle 'gelin' işareti yapan Yıldırım'ın bu hareketi tribünler tarafından farklı algılandı ve bu kez küfürler Yıldırım'a yöneldi. Sarı-lacivertli yöneticilerin ve Yıldırım'ın üzerine yürüyen Konyaspor taraftarları giren müdahalesi ile sakinleştirildiler. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, konuyla ilgili olarak, "Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Uzaktan kimin ne dediği belli olmuyor. El kol hareketleri yanlış anlaşılabiliyor" diye konuştu.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:28
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
Aziz Yıldırım çılgına döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.