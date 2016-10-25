Aziz Yıldırım çılgına döndü!

Karşılaşmanın 30. dakikasında tribünler karıştı. Fenerbahçe'de kadroya giremeyen oyuncular vetakımı maçı tribünden izliyordu. Sarı-lacivertlilerinile bulduğu gol sonrası birtaraftarı F.Bahçeli futbolculara küfür etmeye başlayınca yukarıda locada oturanve yöneticiler bu duruma müdahale etmek istediler.Önce bir taraftar küfür etti, ardından Aziz Yıldırım devreye girdi ve el işareti yaptı. Bunu yanlış anlayan Konyaspor taraftarı Aziz Yıldırım'a da küfre başladı ve saldırmak istedi. Konya Başkanı Ahmet Şan olayları sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.Futbolcuları yanlarına çağıran, eliyleişareti yapan'ın bu hareketi tribünler tarafından farklı algılandı ve bu kez küfürler'a yöneldi. Sarı-lacivertli yöneticilerin ve Yıldırım'ın üzerine yürüyentaraftarları giren müdahalesi ile sakinleştirildiler. Konyaspor Başkanı, konuyla ilgili olarak, "Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Uzaktan kimin ne dediği belli olmuyor." diye konuştu.