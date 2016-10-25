 Aziz Yıldırım çılgına döndü! – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Aziz Yıldırım çılgına döndü!

    Aziz Yıldırım çılgına döndü!

    Emenike’nin golü sonrası Konyalı bir taraftar tribünde olan Fenerbahçe’nin kadroya giremeyen futbolcularına ve U21’lere küfür edince başkan Aziz Yıldırım müdahale etti, büyük kargaşa çıktı.

    Karşılaşmanın 30. dakikasında tribünler karıştı. Fenerbahçe'de kadroya giremeyen oyuncular ve U21 takımı maçı tribünden izliyordu. Sarı-lacivertlilerin Emenike ile bulduğu gol sonrası bir Konyaspor taraftarı F.Bahçeli futbolculara küfür etmeye başlayınca yukarıda locada oturan Aziz Yıldırım ve yöneticiler bu duruma müdahale etmek istediler.

    YILDIRIM'A SALDIRMAK İSTEDİLER
    Önce bir taraftar küfür etti, ardından Aziz Yıldırım devreye girdi ve el işareti yaptı. Bunu yanlış anlayan Konyaspor taraftarı Aziz Yıldırım'a da küfre başladı ve saldırmak istedi. Konya Başkanı Ahmet Şan olayları sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.



    YANLIŞ ANLAŞILMA
    Futbolcuları yanlarına çağıran, eliyle 'gelin' işareti yapan Yıldırım'ın bu hareketi tribünler tarafından farklı algılandı ve bu kez küfürler Yıldırım'a yöneldi. Sarı-lacivertli yöneticilerin ve Yıldırım'ın üzerine yürüyen Konyaspor taraftarları giren müdahalesi ile sakinleştirildiler. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, konuyla ilgili olarak, "Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Uzaktan kimin ne dediği belli olmuyor. El kol hareketleri yanlış anlaşılabiliyor" diye konuştu.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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