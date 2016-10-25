Ali Koç 'adayım' dedi
Başkan Yıldırım’ın geleceği ile ilgili belirsizlik sürerken, taraftarın çok sevdiği Ali Koç, ilk kongrede adaylığını koyacağını açıkladı.
'HEP DESTEK'
Bunun dışında duyacağınız hiç bir söze itibar etmeyiniz. İşler yolunda gitmediği dönemlerde kongre çığırtkanlığı yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım, bulmuyorum. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçemizin ve yönetim kurulumuzun yanındayız, hep destek, tam destek." Aziz Yıldırım, daha önce görevi bırakması durumunda yerine gelecek isim olarak Ali Koç'u görmek istediğini söylemişti.
EN DÜŞÜK OY YILDIRIM'A
Fenerbahçe taraftar grubu hesaplarından 1907 Media'nın, "Kimin F.Bahçe başkanı olmasını istiyorsunuz?" başlıklı anketinde en düşük oy Aziz yıldırım'a çıktı. 7000'e yakın oy kullanılan ankette Ali Koç oyların yüzde 78'ini, Sadettin Saran yüzde 15'ini alırken, Yıldırım'ın oranı yüzde 7'de kaldı. Anketten çıkan sonuç yönetici Şekip Mosturoğlu'na da iletildi.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:59
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
Ali Koç 'adayım' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.