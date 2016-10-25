Ali Koç 'adayım' dedi

Başkan Yıldırım’ın geleceği ile ilgili belirsizlik sürerken, taraftarın çok sevdiği Ali Koç, ilk kongrede adaylığını koyacağını açıkladı.

Ali Koç, başkanı olduğu 1907 Derneği'nin Premier Lig eski CEO'su David Dein'i konu ettiği panelde, ilk F.Bahçe kongresinde başkanlığa resmen aday olacağını açıkladı. Şartlar ne olursa olsun taraftarı çubukluya destek olmaya davet eden Ali Koç, 2015'teki kongrede yaptığı konuşmada verdiği sözü de hatırlatarak şöyle konuştu: "O gün elimizi taşın altına koyma vaktinin geldiğini söylemiştim. Bugün de sözümün arkasındayım. Sağlığım el verdiği takdirde şartlar ne olursa olsun, söz verdiğim gibi, kongre olursa ya da Mayıs 2018'deki olağan kongrede adaylığımı koyacağım.



'HEP DESTEK'

Bunun dışında duyacağınız hiç bir söze itibar etmeyiniz. İşler yolunda gitmediği dönemlerde kongre çığırtkanlığı yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım, bulmuyorum. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçemizin ve yönetim kurulumuzun yanındayız, hep destek, tam destek." Aziz Yıldırım, daha önce görevi bırakması durumunda yerine gelecek isim olarak Ali Koç'u görmek istediğini söylemişti.



EN DÜŞÜK OY YILDIRIM'A

Fenerbahçe taraftar grubu hesaplarından 1907 Media'nın, "Kimin F.Bahçe başkanı olmasını istiyorsunuz?" başlıklı anketinde en düşük oy Aziz yıldırım'a çıktı. 7000'e yakın oy kullanılan ankette Ali Koç oyların yüzde 78'ini, Sadettin Saran yüzde 15'ini alırken, Yıldırım'ın oranı yüzde 7'de kaldı. Anketten çıkan sonuç yönetici Şekip Mosturoğlu'na da iletildi.