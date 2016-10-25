19’da takıldı

Sahasında oynadığı son 26 lig maçında sadece 1 kez yenilen Atiker Konyaspor, evinde yaptığı son 18 karşılaşmada ise hiç mağlup olmamıştı. Yeşil- beyazlı takım, taraftarı önünde bu kez Fenerbahçe'ye boyun eğerek başarılı grafiğini sonlandırdı. Konya, bu sezon 11 resmi maçın 10'unda gol yedi.