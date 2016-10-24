Van der Wiel yine yok
Advocaat, Manchester United maçının kadrosuna dahil etmediği Van der Wiel'i yine kesti. Hollandalı hoca, vatandaşını Konya'ya götürmedi. Sakatlıkları geçen Lens, Sow, Salih ve Volkan Şen ise 19 kişilik kadroda yer aldı. Advocaat'ın Lens'e sağda, Sow'a solda yer vermesi beklenirken, Van Persie forvetin en ucunda görev alacak; Emenike ise yedek.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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