 Van der Wiel yine yok – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Van der Wiel yine yok

    Van der Wiel yine yok
    Advocaat, Manchester United maçının kadrosuna dahil etmediği Van der Wiel'i yine kesti. Hollandalı hoca, vatandaşını Konya'ya götürmedi. Sakatlıkları geçen , Sow, Salih ve Volkan Şen ise 19 kişilik kadroda yer aldı. Advocaat'ın Lens'e sağda, Sow'a solda yer vermesi beklenirken, Van Persie forvetin en ucunda görev alacak; Emenike ise yedek.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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