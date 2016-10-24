RVP şah mı mat mı?
“Performansına bakıldığında mat olmamış ancak şahlığı da hak etmemiştir. Bunun başlıca nedeni, F.Bahçe kadrosunun onu beslemedeki eksikliğidir. Sakatlığı ve kendisine yeterince iyi bakmaması da bir nedendir”
Çok büyük umutlarla geldi F.Bahçe'ye. Ve tabii çok büyük paralarla.
Yıllık aldığı 5 milyon euro dışında, örneğin Manchester United maçında aldığı maç başına ücret Türkiye'de bir asgari ücretlinin 4 yıllık maaşından daha fazla idi.
O çok büyük bir yıldız olarak geldi. Piyasası buydu. Zorla istememiş, bu para ona sunulmuştu ve profesyoneldi, alacaktı da. Ama, F.Bahçe'de aldığının karşılığını verebildi mi? Taraftarların umutlarına çare olabildi mi? Çok geniş bir araştırma ile baktım. Hadi beraber inceleyelim:
OYNADIĞI DAKİKALARIN YÜZDESİ
Burada, oynadığı dakikaların, oynaması gereken dakikalara bölünmesi ile elde edilen değerler var. Yani, 34 maç, yani 34X90: 3060 dakika oynaması gerekiyorsa ama o 1530 dakika oynamışsa, maçların ancak yüzde 50'sinde ondan verim almış oluyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında, Tablo 1' de göreceğiniz gibi, F.Bahçe'de oynadığı dakika yüzdesi Arsenal'dan çok ama Manchester United'dan ciddi anlamda az gözüküyor.
KAÇ DAKİKADA BİR GOL ATMIŞ?
Tablo 2'de görüleceği üzere, İngiltere ve milli takım kariyerinde ortalama 140 dakikada bir gol atarken, F.Bahçe de bu sayı 161 dakikada 1 gole düşmüş. "Ama F.Bahçe'de ona pas verecek adam mı var?" diyenlere "Ama İngiltere'de de Türkiye'den çok daha zor rakipler var, unutmamalı" kısmını hatırlatalım.
SKORA KATKI SAĞLADI MI?
Attığı golleri maçın hangi durumunda attığı önemlidir futbolda. Yani 4-0 öndeyken attığın 5. golün önemi çok daha azdır. Bu açıdan bakıldığında Van Persie iki sezonda takımına doğrudan 11 puan kazandırmış ki bu iyi bir performanstır.
Tablo 3'te gol attığı 15 maçın durumlarını görüyorsunuz.
İLK 11 BAŞLAMAMAK YARAMIŞ MI?
Robin Van Persie, Manchester United maçında attığı golle, F.Bahçe'de 12. kez ilk 11 başladığı karşılaşmalarda ilk kez gol atmış oldu. Peki ilk 11 başlamak ona ne kadar yarıyordu? Tablo 4'te görülen net; Süper Lig'de ilk 11 başlamak, ona Arsenal'den daha iyi bir gol yüzdesi sağlarken, Manchester United performansının altına düşüyordu. Avrupa kupalarında ise ilk 11 başlaması tam anlamı ile bir hüsran doğuruyordu.
SONRADAN GİRİNCE KATKISI NE OLDU?
Tablo 4 ve 5'te net şekilde görüldüğü gibi, Robin Van Persie Avrupa'da ilk 11'de başlayınca başarısız; Avrupa'da sonradan oyuna girince gole katkısı daha fazla.
SONUÇ
1- Persie , geçmiş klasına kimsenin laf edemeyeceği bir oyuncudur.
2- Türkiye'deki formu, İngiltere'ye oranla, özellikle dakika başına attığı golde ve oynaması gereken süreyi oynama konusunda düşmüştür. Özellikle bu kadar para verilen bir oyuncunun oynaması gereken sürenin ancak % 56'sını oynaması takımı adına önemli bir kayıptır.
3- Sonradan oyuna girdiği maçlarda, ilk 11 başladığı maçlara göre performansı, özellikle Avrupa'da daha iyidir. Bunda, bir türlü toparlayamadığı ve geldiğinde de bir Fenerbahçeli yöneticiye söylediğim "Üst üste 2 maç izleyemezsiniz onu" diye uyardığım sakatlığının etkisi büyüktür.
4- Onun gol attığı 15 Süper Lig maçının 12'sinde F.Bahçe kazanmış, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştır.
5- Tüm gol rakamları aslında normal sayılacak bir performansı gösterse de, Fenerbahçelinin ondan beklediklerinin ve umduklarının gerisinde kalmıştır.
6- Elbette böyle bir yıldız bu performansı ile MAT olmamış ancak ŞAH'lığı da hak etmemiştir. Bu duruma, F.Bahçe kadrosunun onu beslemede ve boşa kaçmalarını görmedeki eksikliği kadar, sakatlığının ve bir türlü takıma diri dönememesine yol açan, kendisine yeteri kadar iyi bakmamasının da katkısı olmuştur.
Yıllık aldığı 5 milyon euro dışında, örneğin Manchester United maçında aldığı maç başına ücret Türkiye'de bir asgari ücretlinin 4 yıllık maaşından daha fazla idi.
O çok büyük bir yıldız olarak geldi. Piyasası buydu. Zorla istememiş, bu para ona sunulmuştu ve profesyoneldi, alacaktı da. Ama, F.Bahçe'de aldığının karşılığını verebildi mi? Taraftarların umutlarına çare olabildi mi? Çok geniş bir araştırma ile baktım. Hadi beraber inceleyelim:
OYNADIĞI DAKİKALARIN YÜZDESİ
Burada, oynadığı dakikaların, oynaması gereken dakikalara bölünmesi ile elde edilen değerler var. Yani, 34 maç, yani 34X90: 3060 dakika oynaması gerekiyorsa ama o 1530 dakika oynamışsa, maçların ancak yüzde 50'sinde ondan verim almış oluyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında, Tablo 1' de göreceğiniz gibi, F.Bahçe'de oynadığı dakika yüzdesi Arsenal'dan çok ama Manchester United'dan ciddi anlamda az gözüküyor.
KAÇ DAKİKADA BİR GOL ATMIŞ?
Tablo 2'de görüleceği üzere, İngiltere ve milli takım kariyerinde ortalama 140 dakikada bir gol atarken, F.Bahçe de bu sayı 161 dakikada 1 gole düşmüş. "Ama F.Bahçe'de ona pas verecek adam mı var?" diyenlere "Ama İngiltere'de de Türkiye'den çok daha zor rakipler var, unutmamalı" kısmını hatırlatalım.
SKORA KATKI SAĞLADI MI?
Attığı golleri maçın hangi durumunda attığı önemlidir futbolda. Yani 4-0 öndeyken attığın 5. golün önemi çok daha azdır. Bu açıdan bakıldığında Van Persie iki sezonda takımına doğrudan 11 puan kazandırmış ki bu iyi bir performanstır.
Tablo 3'te gol attığı 15 maçın durumlarını görüyorsunuz.
İLK 11 BAŞLAMAMAK YARAMIŞ MI?
Robin Van Persie, Manchester United maçında attığı golle, F.Bahçe'de 12. kez ilk 11 başladığı karşılaşmalarda ilk kez gol atmış oldu. Peki ilk 11 başlamak ona ne kadar yarıyordu? Tablo 4'te görülen net; Süper Lig'de ilk 11 başlamak, ona Arsenal'den daha iyi bir gol yüzdesi sağlarken, Manchester United performansının altına düşüyordu. Avrupa kupalarında ise ilk 11 başlaması tam anlamı ile bir hüsran doğuruyordu.
SONRADAN GİRİNCE KATKISI NE OLDU?
Tablo 4 ve 5'te net şekilde görüldüğü gibi, Robin Van Persie Avrupa'da ilk 11'de başlayınca başarısız; Avrupa'da sonradan oyuna girince gole katkısı daha fazla.
SONUÇ
1- Persie , geçmiş klasına kimsenin laf edemeyeceği bir oyuncudur.
2- Türkiye'deki formu, İngiltere'ye oranla, özellikle dakika başına attığı golde ve oynaması gereken süreyi oynama konusunda düşmüştür. Özellikle bu kadar para verilen bir oyuncunun oynaması gereken sürenin ancak % 56'sını oynaması takımı adına önemli bir kayıptır.
3- Sonradan oyuna girdiği maçlarda, ilk 11 başladığı maçlara göre performansı, özellikle Avrupa'da daha iyidir. Bunda, bir türlü toparlayamadığı ve geldiğinde de bir Fenerbahçeli yöneticiye söylediğim "Üst üste 2 maç izleyemezsiniz onu" diye uyardığım sakatlığının etkisi büyüktür.
4- Onun gol attığı 15 Süper Lig maçının 12'sinde F.Bahçe kazanmış, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştır.
5- Tüm gol rakamları aslında normal sayılacak bir performansı gösterse de, Fenerbahçelinin ondan beklediklerinin ve umduklarının gerisinde kalmıştır.
6- Elbette böyle bir yıldız bu performansı ile MAT olmamış ancak ŞAH'lığı da hak etmemiştir. Bu duruma, F.Bahçe kadrosunun onu beslemede ve boşa kaçmalarını görmedeki eksikliği kadar, sakatlığının ve bir türlü takıma diri dönememesine yol açan, kendisine yeteri kadar iyi bakmamasının da katkısı olmuştur.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:04
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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