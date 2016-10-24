Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı"
Fotomaç'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili olarak, "Kol açık, penaltı" yorumunu yaptı.
Nejc Skubic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topun Martin Skrtel'in eline çarptığı gerekçesiyle Atiker Konyaspor'lu futbolcular hakem Bülent Yıldırım'a penaltı itirazında bulundu. Ancak Bülent Yıldırım pozisyonu devam ettirdi.
RIDVAN DİLMEN: "KOL AÇIK PENALTI"
Tartışmalı pozisyonu Ntv Spor'da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Topun geldiği mesafe uzun, Skrtel'in kolu açık, pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum" dedi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:35
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
Rıdvan Dilmen: "Pozisyon penaltı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.