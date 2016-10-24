 ManU fena dağıldı: 4-0 – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    ManU fena dağıldı: 4-0

    ManU fena dağıldı: 4-0
    F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki İngiliz rakibi M. United, dün 'de deplasmanda oynadığı maçta 'ye 4-0 mağlup oldu. Hollanda'da ise Feyenoord evinde geriye düştüğü maçta ile 1-1 berabere kaldı. Ukrayna Ligi'nde Zorya deplasmanda Olimpik Donetsk'i 2-0 mağlup etti. Baranovskiy'in atılmasıyla Donetsk maçı 10 kişi tamamladı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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