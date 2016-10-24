ManU fena dağıldı: 4-0
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki İngiliz rakibi M. United, dün Premier Lig'de deplasmanda oynadığı maçta Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu. Hollanda'da ise Feyenoord evinde geriye düştüğü maçta Ajax ile 1-1 berabere kaldı. Ukrayna Ligi'nde Zorya deplasmanda Olimpik Donetsk'i 2-0 mağlup etti. Baranovskiy'in atılmasıyla Donetsk maçı 10 kişi tamamladı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
ManU fena dağıldı: 4-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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