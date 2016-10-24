 Kütahyalı dava açtı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Kütahyalı dava açtı

    Kütahyalı dava açtı
    yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Nisan'daki bir açıklaması sırasında kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla F.Bahçe Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kütahyalı'nın kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiği belirtilerek, Yıldırım hakkında savcılıkça resen soruşturma başlatılması talep edildi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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