Kütahyalı dava açtı
Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, 18 Nisan'daki bir açıklaması sırasında kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kütahyalı'nın kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiği belirtilerek, Yıldırım hakkında savcılıkça resen soruşturma başlatılması talep edildi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
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bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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