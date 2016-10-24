Küfür bile etmiş
Advocaat, Nijeryalı yıldıza taviz vermemeye kararlı. Ancak Emenike de geri adım atmıyor. Takım arkadaşları da uslanmaz yıldızdan şikayetçi: “Adam tam bir arıza. Hocaya gıcık oluyor. Advocaat yokken küfürlü bile konuşuyor”
F.Bahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ile Emmanuel Emenike arasındaki soğuk savaşın nereye varacağı tam olarak kestirilemiyor. Zira Nijeryalı yıldızın, "Umrumda bile değil" dediği Advocaat'a tepkisi bitecek gibi de görünmüyor. Peki Emenike, Advocaat'a neden kafayı taktı? Anlatalım... Soğuk savaş, yemeğe geç kaldı diye Advocaat'ın Emenike'ye 200 dolar ceza kesmesiyle başlamış. Hollandalı hoca, herkesin içinde Emenike'ye bağırıp çağırmış, deyim yerindeyse bir güzel fırçalamış. Alanya maçında oyundan alınması ise Emenike'yi iyice çıldırtmış. Kenara gelirken kimsenin yüzüne bakmadan direkt soyunma odasının yolunu tutan yıldız futbolcu, ardından instagram hesabından, "12 maçta 6 gol hiçbir şey. Her zaman elimden geleni yapmaya devem edeceğim. Yorum yok" diye yazarak, açıkça Advocaat'ı hedef almıştı.
O YAZIYI DA SİLMİŞTİ
Yedek kaldığı Manchester United maçı sonrası İstanbul'a inişte takım otobüsü yerine kendi aracıyla havalimanını terk eden Emenike, bunlarla da yetinmemiş, şok bir olaya imza atarak, instagram hesabındaki Fenerbahçe ile ilgili bütün fotoğrafları kaldırıp, "Fenerbahçe'nin futbolcusu" yazısını da silmişti. Uslanmaz yıldızın bu tavırları teknik heyeti ve yönetimi olduğu kadar Fenerbahçeli futbolcuları da rahatsız ederken, "Emenike'nin hocaya gıyabında küfürlü konuştuğu" iddiası ise gündeme bomba gibi düştü! Bu şok iddiayı ortaya atan ise bizzat Fenerbahçeli futbolcular. Bakın ne diyorlar: "Advocaat, takımda disiplinsiz davrananlara karşı çok acımasız. Hiç affı yok! Lafını esirgemiyor, anında faturayı kesiyor. Emenike bu yüzden hocaya gıcık oluyor. Adam tam bir arıza. Yanımızda Advocaat'ı hedef alıp, küfürlü konuştuğuna çok kez şahit olduk."
UMRUMDA DEĞİLSİN EMENİKE!'
Alanyaspor maçında oyundan alınan Emenike, Advocaat'a tepkisini direkt soyunma odasının yolunu tutarak göstermişti. Hollandalı teknik adam, maç sonrası bu yöndeki bir soruyu, "Emenike umrumda bile değil" diye yanıtlamıştı.
Emre BOL
O YAZIYI DA SİLMİŞTİ
Yedek kaldığı Manchester United maçı sonrası İstanbul'a inişte takım otobüsü yerine kendi aracıyla havalimanını terk eden Emenike, bunlarla da yetinmemiş, şok bir olaya imza atarak, instagram hesabındaki Fenerbahçe ile ilgili bütün fotoğrafları kaldırıp, "Fenerbahçe'nin futbolcusu" yazısını da silmişti. Uslanmaz yıldızın bu tavırları teknik heyeti ve yönetimi olduğu kadar Fenerbahçeli futbolcuları da rahatsız ederken, "Emenike'nin hocaya gıyabında küfürlü konuştuğu" iddiası ise gündeme bomba gibi düştü! Bu şok iddiayı ortaya atan ise bizzat Fenerbahçeli futbolcular. Bakın ne diyorlar: "Advocaat, takımda disiplinsiz davrananlara karşı çok acımasız. Hiç affı yok! Lafını esirgemiyor, anında faturayı kesiyor. Emenike bu yüzden hocaya gıcık oluyor. Adam tam bir arıza. Yanımızda Advocaat'ı hedef alıp, küfürlü konuştuğuna çok kez şahit olduk."
UMRUMDA DEĞİLSİN EMENİKE!'
Alanyaspor maçında oyundan alınan Emenike, Advocaat'a tepkisini direkt soyunma odasının yolunu tutarak göstermişti. Hollandalı teknik adam, maç sonrası bu yöndeki bir soruyu, "Emenike umrumda bile değil" diye yanıtlamıştı.
Emre BOL
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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