Konyaspor'dan F.Bahçe yönetimine yemek
Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ve yönetimi, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerine yemek verdi. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında konuk edeceği Fenerbahçe'nin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri, Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ve yönetimi tarafından verilen yemeğe katıldı.
"Akşamki maçta iyi oynayanın kazanmasını diliyorum"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticileri Konya'da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Ahmet Şan, "Geçmişte yaşanan bir takım kırgınlıkların artık sona ermesi adına verilen davetimize icabet eden sayın başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Kendilerini Hz. Mevlana'nın ve hoşgörünün şehri Konya'da misafir ettiğimiz için mutluyuz. Sayın başkana geçtiğimiz yıl güvercin sözü vermiştik. Şimdi o sözümüzü de tuttuk. Ben akşamki maçta iyi oynayanın kazanmasını diliyorum ve Fenerbahçe'ye Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah gruplardan çıkarak ülkemizi ilerleyen turlarda da Avrupa'da temsil etmeye devam ederler" diye konuştu.
Yıldırım: "Konya artık bir spor şehri konumunda"
Konya'da Konyaspor yönetiminin davetinde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ve geçmişte yaşananları artık bir kenara bırakarak burada iyi dostluklar kurmak istediklerini ifade eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Konyaspor'un son iki sezonda yaptıkları, elde ettikleri başarılar, tüm Türkiye gibi bizim de gurur duyduğumuz durumlar. Ayrıca burada milli takım için oluşturulan atmosfer herkesin malumu. Konya artık bir spor şehri konumunda. İnşallah bu güzellikler devam edecek ve Konya, sporda ve futbolda da hak ettiği yerlerde uzun yıllar boyunca olacaktır" dedi.
Yıldırım, kendisine verilen hediyelerden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Konuşmaların ve hediyelerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile yemek sona erdi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:24
- Küfür bile etmiş
Toplam 19
Yorum
Selman Bunları noktaya gönderin biraz aç kalsınlar adam olurlar
- Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 16
Yorum
cahillere duyurulur aziz geldikten sonra inanılmaz şekilde taraftar kaybımız var her gidilen deplasmanda dayak yiyen bir seyirci topluluğu oluştu sayesinde hiç bir final maçını alamaz olduk , onun yüzünden hakettiğimiz okulu bile bize vermediler çünkü herkesle kavgalı hiç kimse tarafından sevilmiyor demekki bırakma zamanı gelmiş.......
- Aatif devre arası gidiyor
Toplam 10
Yorum
Kaan TOLGA ÇAĞDAŞ Trabzonspor alsın.İhtiyacı var.2 Milyon Euroya bu iş tamam olur.
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