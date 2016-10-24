Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Osmanlı ve Alanya beraberlikleri ile şampiyonluk yarışında bir anda 8 puan geriye düşen F.Bahçe, deplasmanda bugün Atiker Konya ile mücadele ediyor.
KONYA'DA 3'TE SIFIR
F.Bahçe Atiker Konya'yı ligdeki 30 maçın 26'sında yenerken, 3'ünü kaybetti, 1 maç berabere bitti. Sarı-lacivertliler, Konya'daki maçlarda ise 11-3 önde; 1 karşılaşmada ise eşitlik var. Ancak F.Bahçe, bu zorlu deplasmandaki son 3 maçı da kazanamadı; 2 yenilgi aldı, 1 maçta berabere kaldı. Konya, sahasında oynadığı son 18 lig maçında hiç kaybetmedi.
EN AZ ŞUT ÇEKENE KARŞI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta da gol yiyen (9) Fenerbahçe, kalesine gelen isabetli şutların yüzde 35'inde golü yedi. Sarı Kanarya'nın kalesine giden 26 isabetli şutun 9'u gol oldu. Bu sezon sadece tek maçta fileleri sarsılmayan Atiker Konyaspor ise rakip kalelere çektiği 26 isabetli şuttan 7 gol çıkardı. Konya, ligin en az şut çeken (57) takımı.
STAT: Konya Büyükşehir
SAAT: 20.00
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, İsmail Köybaşı, Lens, Van Persie, Emenike.
ATİKER KONYASPOR: Serkan; Skubic, Ali Turan, Abdülkerim, Douglas; Volkan, Jonsson; Ömer Ali, Halil İbrahim, Hadziahmetovic; Rangelov.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:28
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
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