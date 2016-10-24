Konya'da Hasan Ali ve Volkan ıslıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.
Sarı lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım ile Volkan Demirel, yeşil beyazlı taraftarların protestosuna maruz kaldı.
KONYA'DA HASAN ALİ VE VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ
Hasan Ali Kaldırım'ın Ömer Ali Şahiner'e faul yapması sonucu tribünler büyük tepki gösterdi. Bu protesto sonrası Hasan Ali'ye her top geldiğinde yeşil beyazlı taraftarlar ıslıkla protesto etti.
Öte yandan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'e yönelik de tribünlerin tepkisi oldu. Deneyimli kalecinin topla her buluşmasında ıslık sesleri yükseldi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:44
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
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