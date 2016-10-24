 Konya'da Hasan Ali ve Volkan ıslıklandı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Konya'da Hasan Ali ve Volkan ıslıklandı

    Konya'da Hasan Ali ve Volkan ıslıklandı

    Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

    Sarı lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım ile Volkan Demirel, yeşil beyazlı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

    KONYA'DA HASAN ALİ VE VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ
    Hasan Ali Kaldırım'ın Ömer Ali Şahiner'e faul yapması sonucu tribünler büyük tepki gösterdi. Bu protesto sonrası Hasan Ali'ye her top geldiğinde yeşil beyazlı taraftarlar ıslıkla protesto etti.

    Öte yandan kaptanı Volkan Demirel'e yönelik de tribünlerin tepkisi oldu. Deneyimli kalecinin topla her buluşmasında ıslık sesleri yükseldi.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:44
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