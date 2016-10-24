Konya'da Hasan Ali ve Volkan ıslıklandı

Sarı lacivertli takımda Hasan Ali Kaldırım ile Volkan Demirel, yeşil beyazlı taraftarların protestosuna maruz kaldı.

KONYA'DA HASAN ALİ VE VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ

Hasan Ali Kaldırım'ın Ömer Ali Şahiner'e faul yapması sonucu tribünler büyük tepki gösterdi. Bu protesto sonrası Hasan Ali'ye her top geldiğinde yeşil beyazlı taraftarlar ıslıkla protesto etti.

Öte yandan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'e yönelik de tribünlerin tepkisi oldu. Deneyimli kalecinin topla her buluşmasında ıslık sesleri yükseldi.