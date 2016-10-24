Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto
Yönetici otobüsüne binen Başkan Aziz Yıldırım, taraftarların 'Yönetim istifa' şeklinde slogan atması üzerine, taraftarı otobüsün içinden alkışlamakla yetindi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı kafileyi, Konya Havalimanı'nda öfkeli bir taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar, Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti. Otobüse binen başkan Yıldırım, taraftarların bu protestosuna alkışla karşılık verdi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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