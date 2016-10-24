 İsmail Köybaşı sol açık oynadı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    sol açık oynadı

    İsmail Köybaşı sol açık oynadı

    teknik direktörü Dick Advocaat, Atiker Konyaspor maçında 'yı sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın önünde görevlendirdi. Sol kanadın hücum bölgesinde görev yapan İsmail'in zaman zaman sağ kanada da geçtiği görüldü.

    Süper Lig'de ile 30 kez karşı karşıya gelen Atiker Konyaspor 3 kez gelip gelebildi. 26 maçı kaybeden yeşil-beyazlı ekip 1 kez berabere kaldı.

    Sol dizinde şişlik bulunan Volkan Şen, takımla birlikte Konya'ya geldi ama ilk 11'de yer almadı. Volkan Şen yedek olarak soyunurken, sakatlıkları devam eden Fernandao ve Ozan da kadroya giremedi. Beklentileri yerine getiremeyen Van Der Wiel de kadroya alınmadı.

    FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
    'de teknik direktör Dick Advocaat Avrupa Ligi A Grubu'nda oynadığı Manchester United maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Manchester United maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Neustaedter, Alper Potuk ve Volkan Şen'in yerine, , ve Emenike ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın önünde İsmail Köybaşı görev aldı. Dick Advocaat forvette ise Emenike, Van Persie ikilisine şans verdi.

    ATİKER KONYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynadıkları maçının ilk 11'ine göre takımında 4 değişiklik yaptı. Kocaman, Braga maçının ilk 11'inde bulunan Milosevic, Bajic ve sakatlığı bulunan Vukovic yerine Abdülkerim Bardakçı, Rangelov ile Halil İbrahim Sönmez'i ilk 11'e dahil etti. Kocaman, sarı kart cezalısı olan Ali Çamdalı'nın yerine ise Jonsson'a forma verdi.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:36
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