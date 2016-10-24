İsmail Köybaşı sol açık oynadı
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Atiker Konyaspor maçında İsmail Köybaşı'yı sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın önünde görevlendirdi. Sol kanadın hücum bölgesinde görev yapan İsmail'in zaman zaman sağ kanada da geçtiği görüldü.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 30 kez karşı karşıya gelen Atiker Konyaspor 3 kez gelip gelebildi. 26 maçı kaybeden yeşil-beyazlı ekip 1 kez berabere kaldı.
Sol dizinde şişlik bulunan Volkan Şen, takımla birlikte Konya'ya geldi ama ilk 11'de yer almadı. Volkan Şen yedek olarak soyunurken, sakatlıkları devam eden Fernandao ve Ozan da kadroya giremedi. Beklentileri yerine getiremeyen Van Der Wiel de kadroya alınmadı.
FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynadığı Manchester United maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Manchester United maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan Neustaedter, Alper Potuk ve Volkan Şen'in yerine, Lens, İsmail Köybaşı ve Emenike ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın önünde İsmail Köybaşı görev aldı. Dick Advocaat forvette ise Emenike, Van Persie ikilisine şans verdi.
ATİKER KONYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynadıkları Braga maçının ilk 11'ine göre takımında 4 değişiklik yaptı. Kocaman, Braga maçının ilk 11'inde bulunan Milosevic, Bajic ve sakatlığı bulunan Vukovic yerine Abdülkerim Bardakçı, Rangelov ile Halil İbrahim Sönmez'i ilk 11'e dahil etti. Kocaman, sarı kart cezalısı olan Ali Çamdalı'nın yerine ise Jonsson'a forma verdi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:36
- Galatasaray hisseleri çıkışa geçti
Toplam 1
Yorum
Ertuğrul Bu yönetim bu hocayı cokmu aradı adam oyunu okuma becerısı hiç yok.asla şampıyo. Olamayız.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 11
Yorum
isa bu kadroyla fener hayatta kazanamaz
- Planımız tuttu
Toplam 18
Yorum
Aygün Bir Fenerbahçeli Olarak Trabzonspor Yönetimini ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ı Tebrik Ediyorum
İsmail Köybaşı sol açık oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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