 Fenerbahçe Konya'da kazandı – Fotomaç – 24 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Konya'da kazandı

    Fenerbahçe Konya'da kazandı

    Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan , Emmanuel Emenike'nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Ligde Osmanlıspor ve beraberlikleriyle sarsılan , Konya'da yara sardı.

    KONYA'DA EMENİKE'NİN GOLÜ
    Sarı-lacivertli takım, Konya Büyükşehir Stadı'da 30 bin taraftarın önündeki zorlu karşılaşmanın ilk yarısını Emenike'nin penaltı golüyle 1-0 önde kapattı. Sakatlıktan dönen Jeremain Lens sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emenike skoru 1-0'a getiren golü attı.

    VAN PERSIE DİREĞİ GEÇEMEDİ
    İlk yarısı 1-0 üstünlüğüyle geçilen maçta sarı-lacivertliler 58. dakikada farkı 2'ye çıkarma şansını Van Persie ile değerlendiremedi. Hollandalı golcü üst üste üç vuruş yaptı, ilk denemesinde kafa vuruşu direkten dönen Hollandalı golcünün üçüncü hamlesinde top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

    KONYASPOR'DAN PENALTI İTİRAZLARI
    Rakip kalede üretken olamayan Konyaspor, dakikalar 70'i gösterdiğinde bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Nejc Skubic'in ceza alanına gönderdiği topun Skrtel'in eline çarptığı gerekçesiyle Atiker Konyasporlu futbolcular hakem 'a penaltı itirazında bulundu. Ancak Bülent Yıldırım pozisyonu devam ettirdi.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe zorlu deplasmanda sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı. Konyaspor ise 10 puanda kaldı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Konya'da kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.