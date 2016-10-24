Fenerbahçe Konya'da kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, Emmanuel Emenike'nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde Osmanlıspor ve Alanyaspor beraberlikleriyle sarsılan Fenerbahçe, Konya'da yara sardı.
KONYA'DA EMENİKE'NİN GOLÜ
Sarı-lacivertli takım, Konya Büyükşehir Stadı'da 30 bin taraftarın önündeki zorlu karşılaşmanın ilk yarısını Emenike'nin penaltı golüyle 1-0 önde kapattı. Sakatlıktan dönen Jeremain Lens sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emenike skoru 1-0'a getiren golü attı.
VAN PERSIE DİREĞİ GEÇEMEDİ
İlk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçilen maçta sarı-lacivertliler 58. dakikada farkı 2'ye çıkarma şansını Van Persie ile değerlendiremedi. Hollandalı golcü üst üste üç vuruş yaptı, ilk denemesinde kafa vuruşu direkten dönen Hollandalı golcünün üçüncü hamlesinde top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
KONYASPOR'DAN PENALTI İTİRAZLARI
Rakip kalede üretken olamayan Konyaspor, dakikalar 70'i gösterdiğinde bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Nejc Skubic'in ceza alanına gönderdiği topun Skrtel'in eline çarptığı gerekçesiyle Atiker Konyasporlu futbolcular hakem Bülent Yıldırım'a penaltı itirazında bulundu. Ancak Bülent Yıldırım pozisyonu devam ettirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe zorlu deplasmanda sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı. Konyaspor ise 10 puanda kaldı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:01
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
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