 F.Bahçe’den süper başlangıç – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    F.Bahçe’den süper başlangıç

    F.Bahçe’den süper başlangıç
    Voleybolda Sultanlar Ligi'nin ilk haftası dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk maçında Sarıyer Belediye'yi konuk eden , rakibine şans tanımadı. Sarı-lacivertli bayanlar, salondan 3-1 galip ayrıldı. Oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Halkbank-Seramiksan: 3-2, İdmanocağı-: 1-3, Çanakkale Belediye.-Nilüfer Belediye: 3-1.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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