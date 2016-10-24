F.Bahçe’den süper başlangıç
Voleybolda Sultanlar Ligi'nin ilk haftası dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk maçında Sarıyer Belediye'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibine şans tanımadı. Sarı-lacivertli bayanlar, salondan 3-1 galip ayrıldı. Oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Halkbank-Seramiksan: 3-2, İdmanocağı-Beşiktaş: 1-3, Çanakkale Belediye.-Nilüfer Belediye: 3-1.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
F.Bahçe’den süper başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.