Emenike: F.Bahçe ile alakası yok
Atiker Konyaspor karşısında takımının galibiyet golünü kaydeden Fenerbahçeli Emmanuel Emenike, kazanmayı hak ettiklerini söyledi.
Atiker Konyaspor'un uzun zamandır sahasında maç kaybetmediğini ve seriyi kırdıklarını belirten Emenike, "Bunu takım halinde yaptık. Bu akşam sahada olan her şey takımla ilgiliydi" diye konuştu.
F.BAHÇE İLE ALAKASI YOK
Instagram'da sildiği fotoğraflarla ilgiliyse Emenike, "O fotoğrafları silmiş olmamın Fenerbahçe'yle alakası yok. Bu yüzden tepkilere cevap vermedim. Twitter'da, daha fazla takipçim var. Orada çok sayıda Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarım var. Tekrar söylemek istiyorum, O fotoğrafları silmiş olmamın Fenerbahçe'yle alakası yok" şeklinde konuştu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:36
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
Emenike: F.Bahçe ile alakası yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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