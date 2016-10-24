 Emenike: F.Bahçe ile alakası yok – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Emenike: F.Bahçe ile alakası yok

    Emenike: F.Bahçe ile alakası yok

    Atiker Konyaspor karşısında takımının galibiyet golünü kaydeden Fenerbahçeli Emmanuel Emenike, kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

    Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Emmanuel Emenike, "Harika hissediyorum. İyi bir takımla karşılaştık. Galibiyeti hak ettik. Maça iyi başlamıştık. Çok şükür olsun ki kazandık" dedi.

    Atiker Konyaspor'un uzun zamandır sahasında maç kaybetmediğini ve seriyi kırdıklarını belirten Emenike, "Bunu takım halinde yaptık. Bu akşam sahada olan her şey takımla ilgiliydi" diye konuştu.

    F.BAHÇE İLE ALAKASI YOK
    Instagram'da sildiği fotoğraflarla ilgiliyse Emenike, "O fotoğrafları silmiş olmamın 'yle alakası yok. Bu yüzden tepkilere cevap vermedim. Twitter'da, daha fazla takipçim var. Orada çok sayıda 'yle ilgili fotoğraflarım var. Tekrar söylemek istiyorum, O fotoğrafları silmiş olmamın Fenerbahçe'yle alakası yok" şeklinde konuştu.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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