 Ali Koç: İlk kongrede adayım – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ali Koç: İlk kongrede adayım

    Ali Koç: İlk kongrede adayım

    Ali Koç başkanlığa aday olduğunu açıkladı

    Kulübünün eski yöneticisi Hulusi Belgü, eski asbaşkan Ali Koç'un 2018 yılında başkanlığa aday olacağını ileri sürdü.

    Belgü, yaptığı açıklamada, Ali Koç'un başkanlığını yürüttüğü 1907 Fenerbahçeliler Derneğinde, kulüp başkan adaylığıyla ilgili kararını verdiğini belirtti.

    İLK KONGREDE ADAY
    Sarı-lacivertli kulübün son genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın karşısında başkan adayı olarak çıkan Hulusi Belgü, "Ali Koç, 2018 yılında şartlar ne olursa olsun başkan adayı olacağını duyurdu. Ali Koç, kongre çığırtkanlığı yapmaya gerek olmadığını ve yönetimin belirlediği ilk tarihte aday olacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.

    Olağanüstü genel kurul yapılmaması durumunda Kulübünde başkanlık seçimi 2018 yılının mayıs ayında gerçekleşecek.

    Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada görevi bırakması durumunda yerine gelecek isim olarka ALi Koç'u görmek istediğini ifade etmişti

    1907 F.Bahçeliler Derneğinden yapılan açıklama
    1907 Fenerbahçeliler Derneğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ali Koç'un, şartlar ne olursa olsun herkesi Fenerbahçe'ye destek olmaya çağırdığı belirtilerek, şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

    "Kulübümüzün 2015 yılında gerçekleşen genel kurul toplantısında, elimizi taşın altına koyma vaktinin geldiğini söylemiştim. Bugün de sözümün arkasındayım. Sağlığım el verdiği takdirde, şartlar ne olursa olsun, kongre olması halinde ya da kulübümüzün 2018 yılı mayıs ayında yapacağı olağan genel kurulda adaylığımı koyacağım. Bunun dışında duyacağınız hiçbir söze itibar etmeyiniz. İşler yolunda gitmediği dönemlerde kongre çığırtkanlığı yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım, bulmuyorum. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçemizin ve yönetim kurulumuzun yanındayız. Hep destek, tam destek."

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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