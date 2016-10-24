Ali Koç: İlk kongrede adayım
Ali Koç başkanlığa aday olduğunu açıkladı
Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Hulusi Belgü, eski asbaşkan Ali Koç'un 2018 yılında başkanlığa aday olacağını ileri sürdü.
Belgü, yaptığı açıklamada, Ali Koç'un başkanlığını yürüttüğü 1907 Fenerbahçeliler Derneğinde, kulüp başkan adaylığıyla ilgili kararını verdiğini belirtti.
İLK KONGREDE ADAY
Sarı-lacivertli kulübün son genel kurulunda Aziz Yıldırım'ın karşısında başkan adayı olarak çıkan Hulusi Belgü, "Ali Koç, 2018 yılında şartlar ne olursa olsun başkan adayı olacağını duyurdu. Ali Koç, kongre çığırtkanlığı yapmaya gerek olmadığını ve yönetimin belirlediği ilk tarihte aday olacağını açıkladı." ifadelerini kullandı.
Olağanüstü genel kurul yapılmaması durumunda Fenerbahçe Kulübünde başkanlık seçimi 2018 yılının mayıs ayında gerçekleşecek.
Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada görevi bırakması durumunda yerine gelecek isim olarka ALi Koç'u görmek istediğini ifade etmişti
1907 F.Bahçeliler Derneğinden yapılan açıklama
1907 Fenerbahçeliler Derneğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Ali Koç'un, şartlar ne olursa olsun herkesi Fenerbahçe'ye destek olmaya çağırdığı belirtilerek, şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:
"Kulübümüzün 2015 yılında gerçekleşen genel kurul toplantısında, elimizi taşın altına koyma vaktinin geldiğini söylemiştim. Bugün de sözümün arkasındayım. Sağlığım el verdiği takdirde, şartlar ne olursa olsun, kongre olması halinde ya da kulübümüzün 2018 yılı mayıs ayında yapacağı olağan genel kurulda adaylığımı koyacağım. Bunun dışında duyacağınız hiçbir söze itibar etmeyiniz. İşler yolunda gitmediği dönemlerde kongre çığırtkanlığı yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım, bulmuyorum. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçemizin ve yönetim kurulumuzun yanındayız. Hep destek, tam destek."
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
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