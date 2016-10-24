Advocaat'ın keyfi yerinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini bunu da başardıklarını söyledi.
Advocaat, 1-0 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor müsabakasının kendileri için kritik bir maç olduğunu ifade etti.
Galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Maçın ilk yarısında fena değildik. Çok fazla topa hakim olduk. 1-0'ı bulmayı başardık. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyorduk ve bunu da yaptık." dedi.
Galibiyetten ötürü taraftarın bu akşam mutlu olduğunu aktaran Advocaat, şunları kaydetti:
"Bu akşam çok iyi iş çıkardık. O yüzden taraftarlar mutlu, ben de mutluyum. İyi bir rakip ile karşılaştık. Kendi sahasında ligde 18 maçtır yenilmeyen bir takımdı. O yüzden taktik anlamda oyuncularım iyi bir iş çıkardı. Ligde 6 maçtır kaybetmiyoruz. Zorlu bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldık. Avrupa karşılaşması gibi bir maçtı bizim için. Nasıl kazandığınız çok önemli değildir, burada en önemlisi galibiyettir."
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
Advocaat'ın keyfi yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.