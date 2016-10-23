Zarar verdiğim gün giderim
Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Yıldırım, “Fenerbahçe’ye zarar verdiğimizi düşündüğümüz gün, ben ve arkadaşlarım gideriz. Yargıtay kararını verene kadar görevimin başındayım” dedi
F.Bahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, yönetime yapılan 'istifa' çağrıları konusunda Yargıtay kararını işaret ederken, sert açıklamalar yaptı. Uzun zamandır medyada 'bıraksınlar' kampanyası yürütüldüğünü savunan Yıldırım, "Taraftarın üzerinde oyunlar var. İngiltere'de 'istifa' diye bağıranlar Almanya'dan gelen bilet vermediğimiz insanların yaptığı tezahüratlardır. İstersem bir dakikada keserim" ifadelerini kullandı.
FETÖ ELE GEÇİRECEKTİ
3 Temmuz'un Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, "Eğer 3 Temmuz'da Fenerbahçe Başkanı; yönetimiyle, taraftarıyla mücadele etmeseydi öyle zannediyorum ki FETÖ arzuladığı sonuca çok önceden başarmış olacaktı. Türkiye'yi istediği yere getirecekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında 140 ülkede aynı bu sistemle dünyayı yeniden fethetme yapıyorlar, bu devam ediyor" diye konuştu. Yıldırım, şöyle devam etti: "Yargıtay'ın kararından sonra bırakacağımı tekrar ettim. Yargıtay kararı açıklanana ve Fenerbahçe lehine olana kadar buradayım. Beni ancak kongre üyeleri, sizler gönderirsiniz."
ERKEK GİBİ ADAY OLUN
Başkanlığa herkesin aday olabileceğini belirten Yıldırım, "Kim Fenerbahçe'ye başkan adayı olmak istiyorsa gelebilir ama 'erkek gibi' adayım diyecek. 'O olursa ben olmam' demeyecek. 1998 yılında biz bu mücadeleye girdik. Bir loca almayanlar, 'bana hediye edin' diyenler fetva veremez" ifadelerini kullandı.
AVRUPA İLE ARADA UÇURUM VAR
Yıldırım, Avrupa ile futbolda aralarında uçurum olduğunu da ileri sürerek, şöyle konuştu: "Türk futbol takımlarının Avrupa'da başarıları hep tesadüf olacak. Fenerbahçe baskette ve voleybolda Avrupa'da marka, neden? Baskette bütçe 26 milyon euro. Futbolun bütçesi de 300-500 milyon olursa o zaman Avrupa'da başarı tesadüf olmaz. Bu her takım için böyle."
ALİ ŞEN BURAYA GELSİN
Eski başkanlardan Ali Şen'in açıklamalarına tepki tepki gösteren Aziz Yıldırım, "Ali Şen, bundan sonra konuşmak istiyorsan buraya gel. Öyle onursal başkan falan olma isteğim yok. Benim derdim Yargıtay... Ben bunu çözeyim, zaten kendim ayrılacağım diye deklare ettim. Fenerbahçe'ye zarar verdiğim gün ben ve arkadaşlarım çeker, gideriz" dedi.
VİSKİ İÇİP, SALLIYORLAR
Medyadaki bazı yorumcuları isim vermeden eleştiren başkan Yıldırım, "Viski içip, televizyona çıkıyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Bundan sonra onları sokakta gezdirmem. Obradovic'i de ben getirdim. Obradovic oyuncu alırken bana sormuyor mu? Ama görün ki Obradovic'e de sallayacak bir medya var. Ayıp ya. Biraz ahlak olur" diye konuştu.
KENEDY'Yİ ALAMADIK
Aziz Yıldırım, divanda, Brezilyalı sol bek Robert Kenedy'yi istediklerini ancak Chelsea'ye gittiğini de açıklad. "Manchester United maçında ikinci golü atan Martial 38 milyon pound'luk transfer. Pogba 100 milyon. Basının şişirmesi yüzünden futbol ileri gitmiyor!" diyen Yıldırım, "Chelsea, Kennedy'yi 9 milyona aldı Brezilya'dan. Biz alamadık. Biz alsak 'para sokağa gitti' diye yazacaklardı" yorumunu yaptı.
TAKIM TOPARLANACAK
Futbol takımının toparlanacağını belirten Aziz Yıldırım, "Takım başarısız ama 'bu takım kötü' deyibilir miyiz? Hoca da çok iyi. Oyuncular iyi çocuklar, bir uyuşmazlık var, bunu aşarız. 2004'te 9 puan geriye düştük, şampiyon olduk. 2010-11'de ikinci yarıda 16 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyon olduk, hepimiz hapse gittik" değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ ELE GEÇİRECEKTİ
3 Temmuz'un Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, "Eğer 3 Temmuz'da Fenerbahçe Başkanı; yönetimiyle, taraftarıyla mücadele etmeseydi öyle zannediyorum ki FETÖ arzuladığı sonuca çok önceden başarmış olacaktı. Türkiye'yi istediği yere getirecekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında 140 ülkede aynı bu sistemle dünyayı yeniden fethetme yapıyorlar, bu devam ediyor" diye konuştu. Yıldırım, şöyle devam etti: "Yargıtay'ın kararından sonra bırakacağımı tekrar ettim. Yargıtay kararı açıklanana ve Fenerbahçe lehine olana kadar buradayım. Beni ancak kongre üyeleri, sizler gönderirsiniz."
ERKEK GİBİ ADAY OLUN
Başkanlığa herkesin aday olabileceğini belirten Yıldırım, "Kim Fenerbahçe'ye başkan adayı olmak istiyorsa gelebilir ama 'erkek gibi' adayım diyecek. 'O olursa ben olmam' demeyecek. 1998 yılında biz bu mücadeleye girdik. Bir loca almayanlar, 'bana hediye edin' diyenler fetva veremez" ifadelerini kullandı.
AVRUPA İLE ARADA UÇURUM VAR
Yıldırım, Avrupa ile futbolda aralarında uçurum olduğunu da ileri sürerek, şöyle konuştu: "Türk futbol takımlarının Avrupa'da başarıları hep tesadüf olacak. Fenerbahçe baskette ve voleybolda Avrupa'da marka, neden? Baskette bütçe 26 milyon euro. Futbolun bütçesi de 300-500 milyon olursa o zaman Avrupa'da başarı tesadüf olmaz. Bu her takım için böyle."
ALİ ŞEN BURAYA GELSİN
Eski başkanlardan Ali Şen'in açıklamalarına tepki tepki gösteren Aziz Yıldırım, "Ali Şen, bundan sonra konuşmak istiyorsan buraya gel. Öyle onursal başkan falan olma isteğim yok. Benim derdim Yargıtay... Ben bunu çözeyim, zaten kendim ayrılacağım diye deklare ettim. Fenerbahçe'ye zarar verdiğim gün ben ve arkadaşlarım çeker, gideriz" dedi.
VİSKİ İÇİP, SALLIYORLAR
Medyadaki bazı yorumcuları isim vermeden eleştiren başkan Yıldırım, "Viski içip, televizyona çıkıyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Bundan sonra onları sokakta gezdirmem. Obradovic'i de ben getirdim. Obradovic oyuncu alırken bana sormuyor mu? Ama görün ki Obradovic'e de sallayacak bir medya var. Ayıp ya. Biraz ahlak olur" diye konuştu.
KENEDY'Yİ ALAMADIK
Aziz Yıldırım, divanda, Brezilyalı sol bek Robert Kenedy'yi istediklerini ancak Chelsea'ye gittiğini de açıklad. "Manchester United maçında ikinci golü atan Martial 38 milyon pound'luk transfer. Pogba 100 milyon. Basının şişirmesi yüzünden futbol ileri gitmiyor!" diyen Yıldırım, "Chelsea, Kennedy'yi 9 milyona aldı Brezilya'dan. Biz alamadık. Biz alsak 'para sokağa gitti' diye yazacaklardı" yorumunu yaptı.
TAKIM TOPARLANACAK
Futbol takımının toparlanacağını belirten Aziz Yıldırım, "Takım başarısız ama 'bu takım kötü' deyibilir miyiz? Hoca da çok iyi. Oyuncular iyi çocuklar, bir uyuşmazlık var, bunu aşarız. 2004'te 9 puan geriye düştük, şampiyon olduk. 2010-11'de ikinci yarıda 16 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyon olduk, hepimiz hapse gittik" değerlendirmesinde bulundu.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Zarar verdiğim gün giderim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.