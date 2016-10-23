Yeni moda: Kombine iptali
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'a Kadıköy'de başlayan 'İstifa' protestosu Old Trafford'a da taşınmıştı.
Sarı-lacivertli taraftarların yeni tepki şekli kombine iptali olacak. Birçok taraftarın M.United yenilgisi sonrası kulübü arayarak kombineleri nasıl iade edebileceklerini sordukları öğrenildi. Aynı şeklide yayıncı kuruluşun F.Bahçeli üyeleri de iptaller için başvurularını sıklaştırdı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Yeni moda: Kombine iptali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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