 Yeni moda: Kombine iptali – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Yeni moda: Kombine iptali

    Yeni moda: Kombine iptali

    'de başkan 'a Kadıköy'de başlayan 'İstifa' protestosu Old Trafford'a da taşınmıştı.

    Sarı-lacivertli taraftarların yeni tepki şekli kombine iptali olacak. Birçok taraftarın M.United yenilgisi sonrası kulübü arayarak kombineleri nasıl iade edebileceklerini sordukları öğrenildi. Aynı şeklide yayıncı kuruluşun F.Bahçeli üyeleri de iptaller için başvurularını sıklaştırdı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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