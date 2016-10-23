Yeni moda: Kombine iptali

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'a Kadıköy'de başlayan 'İstifa' protestosu Old Trafford'a da taşınmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarların yeni tepki şekli kombine iptali olacak. Birçok taraftarın M.United yenilgisi sonrası kulübü arayarak kombineleri nasıl iade edebileceklerini sordukları öğrenildi. Aynı şeklide yayıncı kuruluşun F.Bahçeli üyeleri de iptaller için başvurularını sıklaştırdı.