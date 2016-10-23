 Volkan ‘Şen’ değil – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Volkan ‘Şen’ değil

    Volkan ‘Şen’ değil
    Manu maçında ıslıklanan 'nin yıldızı 'in, Konyaspor maçında oynama ihtimali düşük. Ağrıları bulunduğunu söyleyen deneyimli oyuncunun moralinin de bozuk olduğu öğrenildi. Dick Advocaat da onu en azından 1 hafta dinlendirmeyi düşünüyor.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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