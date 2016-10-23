Volkan ‘Şen’ değil
Manu maçında ıslıklanan Fenerbahçe'nin yıldızı Volkan Şen'in, Konyaspor maçında oynama ihtimali düşük. Ağrıları bulunduğunu söyleyen deneyimli oyuncunun moralinin de bozuk olduğu öğrenildi. Dick Advocaat da onu en azından 1 hafta dinlendirmeyi düşünüyor.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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