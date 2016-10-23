‘Tepe’ye tırmandı

Kanarya'nın altyapı takımları haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin 15 Yaş Altı ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 4-1'likskorla mağlup etti. 14 Yaş Altı takımı da Sancaktepe'yi 3-0'lık sonuçla devirdi.