 ‘Tepe’ye tırmandı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    ‘Tepe’ye tırmandı

    ‘Tepe’ye tırmandı
    Kanarya'nın altyapı takımları haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin 15 Yaş Altı ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 4-1'likskorla mağlup etti. 14 Yaş Altı takımı da Sancaktepe'yi 3-0'lık sonuçla devirdi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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