‘Tepe’ye tırmandı
Kanarya'nın altyapı takımları haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin 15 Yaş Altı ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 4-1'likskorla mağlup etti. 14 Yaş Altı takımı da Sancaktepe'yi 3-0'lık sonuçla devirdi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
‘Tepe’ye tırmandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.