 Solda Sow sağda Lens – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Solda sağda

    Solda Sow sağda Lens
    Kanarya'da A. Konya maçının ilk 11'i şekillenmeye başladı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın idman formlarını beğendiği Moussa Sow ve Jeremain Lens ikilisine şans vereceği öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı sol kanatta 'u oynatacak, sağda ise yokluğu hissedilen Lens'i kullanacak.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:18
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