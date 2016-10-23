 Şen: Aday değilim – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Şen: Aday değilim

    Şen: Aday değilim
    A 'a dün gece geç saatlerde bağlanarak açıklamalarda bulunan eski başkanlardan Ali Şen aday olmayı düşünmediğini söyledi. Şen, "Ben kesinlikle başkanlığa aday olmayacağım. Aday olacak varsa bunu çıkıp açıklamalı. Başkanı artık kimse üzmemeli" diye konuştu.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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