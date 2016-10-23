 Müthiş zafer – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Müthiş zafer

    Müthiş zafer
    F.Bahçe potada 'yı yenmenin keyfini sürüyor. Guard Bobby Dixon, "Kendimizi iyi hissediyoruz. Bu takımın harika oyuncuları var. Euroleague'de her galibiyetin büyük önemi var. Şu an çok mutluyum" dedi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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