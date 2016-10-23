Son iki haftada Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybeden Fenerbahçe , Konya deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak.

Haftaya, ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, ikişer galibiyet ve beraberlik aldığı son 4 haftada ise yenilmedi. Fenerbahçe'nin 7 hafta sonunda 9 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. Yeşil-beyazlılar sahasında ise son 18 lig maçını kaybetmedi. Atiker Konyaspor bu maçlarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkili bir iç saha performansına imza attı. Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek isteyen Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda en son 29 Ağustos 2015'te Galatasaray'a 4-1'lik skorla yenilmişti.

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek

Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber

Fenerbahçe, sakat futbolcuları Jeremain Lens, Moussa Sow ve Salih Uçan'ın iyileşmesiyle moral buldu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Lens, Sow ve Salih, son antrenmanda takımla çalıştı. Bu 3 futbolcu da teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Sakatlıkları devam eden Ozan Tufan ve Jose Fernandao, Atiker Konyaspor maçında sarı-lacivertlileri yalnız bırakacak. Sakatlığından ötürü takımın son antrenmanına katılmayan Volkan Şen'in de Konya deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan teknik heyet tarafından performansı beğenilmediği için UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United karşısında kadroya alınmayan Gregory van der Wiel'in yine kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi.

Mehmet Topal, sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın 5'inde forma giyip, 3 sarı kart gören Mehmet Topal, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kartla cezalandırılması durumunda Kardemir Karabükspor müsabakasında forma giyemeyecek.