Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
Haftaya, ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, ikişer galibiyet ve beraberlik aldığı son 4 haftada ise yenilmedi. Fenerbahçe'nin 7 hafta sonunda 9 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. Yeşil-beyazlılar sahasında ise son 18 lig maçını kaybetmedi. Atiker Konyaspor bu maçlarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkili bir iç saha performansına imza attı. Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek isteyen Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda en son 29 Ağustos 2015'te Galatasaray'a 4-1'lik skorla yenilmişti.
Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek
Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Fenerbahçe, sakat futbolcuları Jeremain Lens, Moussa Sow ve Salih Uçan'ın iyileşmesiyle moral buldu.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Lens, Sow ve Salih, son antrenmanda takımla çalıştı. Bu 3 futbolcu da teknik direktör Dick Advocaat'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
Sakatlıkları devam eden Ozan Tufan ve Jose Fernandao, Atiker Konyaspor maçında sarı-lacivertlileri yalnız bırakacak. Sakatlığından ötürü takımın son antrenmanına katılmayan Volkan Şen'in de Konya deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan teknik heyet tarafından performansı beğenilmediği için UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United karşısında kadroya alınmayan Gregory van der Wiel'in yine kadroya dahil edilmeyeceği öğrenildi.
Mehmet Topal, sarı kart ceza sınırında
Fenerbahçe'de Mehmet Topal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın 5'inde forma giyip, 3 sarı kart gören Mehmet Topal, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kartla cezalandırılması durumunda Kardemir Karabükspor müsabakasında forma giyemeyecek.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:37
- Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Toplam 3
Yorum
selcukhh Erman hoca sen artik tarafsiz yorum yapmiyorsun ayni pozisyondaki olaylara bir öyle bir böyle diyorsun anlamiyorum artik sizi.takima göre degil pozisyona göre yorum yapin.
- Quaresma'ya Çin kancası
Toplam 22
Yorum
Siyah-Beyaz1903 ben bunu 15'e degil 1,5 bile satarim takima zarar vermekten baska bildigi yok cok egoist büyük takimlarda oynuyamaz kesinikle satilmali para etdigi sürece!
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 30
Yorum
maho sayin yönetici koskoca GS camiasini tehdit eder gibi atifta bulunmus klubü niye yönetmek icin secildiler keske bunu bi anlasa . riva florya icin kim ne kadar komisyon alicak bunun iyi incelenmesini lazim borclari ödicez diye koskoca camiayi don gömlek ortada birakip gelecegi ile oynicaklar . benim fikrim bu baskanlarin hic bir tanesi özkan canaydin haric gercekden GS yi sevdigi icin baskanlik yaptigina inanmiyorum kisa ve net bunlar ticaret adami kendi reklamlari icin baskanlik yapiyorlar .
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