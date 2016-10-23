Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı kafileyi, Konya Havalimanı'nda öfkeli bir taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar, Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti. Otobüse binen başkan Yıldırım, taraftarların bu protestosuna alkışla karşılık verdi.