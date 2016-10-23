 Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Konya'da 'a protesto

    Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto

    Samandıra'dan tezahüratlar ve meşalelerle uğurlanan 'yi Konya'da öfkeli bir taraftar topluluğu bekliyor.

    , Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Kulübü Başkanı 'ın da yer aldığı kafileyi, Konya Havalimanı'nda öfkeli bir taraftar grubu karşıladı.

    Taraftarlar, Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti. Otobüse binen başkan Yıldırım, taraftarların bu protestosuna alkışla karşılık verdi.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:47
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