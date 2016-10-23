Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto
Samandıra'dan tezahüratlar ve meşalelerle uğurlanan Fenerbahçe'yi Konya'da öfkeli bir taraftar topluluğu bekliyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı kafileyi, Konya Havalimanı'nda öfkeli bir taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar, Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti. Otobüse binen başkan Yıldırım, taraftarların bu protestosuna alkışla karşılık verdi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:47
- Nevriye Yılmaz, basketbolu bıraktı
Toplam 1
Yorum
Davut teşekkürler abla seni bu spor sevgi ve saygıyla anacak. başarılı olduğumuz bir vekleybol birde basketbol var oda bayanlar olarak helal olsun uzun ömürler.
- Teknik heyet ve yönetime destek
Toplam 7
Yorum
isyankar 905 Ya arkadaş bizi yendiniz tebrik ederiz de sevinme olayını çok abarttınız ya. Gören cl kupası kazandınız sanacak. Adam evde sevinirken kızını tabancayla vurmuş bu kadar da olmayın...
- Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto
Toplam 1
Yorum
O.o :D bunlarda parayla tutulmuştur Aziz sıkıntı yok... Ben istemediğim sürece kimse gönderemez demeye devam et.
Konya'da Aziz Yıldırım'a protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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