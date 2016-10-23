Kjaer kadar dinlemediler
Kanarya ile yollarını sorunlu olarak ayıran Portekizli teknik adam, yönetimi eleştirdi. Pereira “Bruno Alves’i kalmaya ikna etmiştim. Onlar, Alves’i gönderip Kjaer’in istediği stoperi aldılar” dedi.
Sarı-lacivertli kulüple sezona başlayan ancak takımın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Monaco tarafından saf dışı bırakılması sonrası yolların ayrıldığı Vitor Pereira birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu sıralarda Portekiz'in RTP kanalında yorumculuk yapan Kanarya'nın eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin yönetim yapısını ve tarzını eleştirdi. Portekizli çalıştırıcı transfer döneminde yaşadığı bir sorunu da anlattı. Pereira "Bruno Alves çok tecrübeli ve faydalı bir isim. Takımda kalması için ikna da ettim. Yönetim de bunu kabul etmeye yakındı. Ancak daha sonra Simon Kjaer devreye girdi ve kendi istediği bir oyuncuyu aldırdı. Yöneticiler beni Kjaer kadar dinlemediler" diye konuştu.
'NANİ KALSIN' DEDİM
Vitor Pereira, Valencia'ya giden Luis Nani'yi kendisinin istemediği yönündeki söylemlerin de gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Kanarya'nın eski hocası "Pereira istedi, Nani'yi gönderdik söylemi doğru değil. Tam tersine ben Nani'nin takımda kalması için yönetime çok baskı yaptım. Nani gibi bir futbolcuyu hangi hoca takımından göndermek ister ki" ifadelerini kullandı.
'BEN VARKEN KAZANIYORDUK'
Vitor Pereira, yeni teknik direktör Dick Advocaat dönemini de eleştirdi. Portekizli çalıştırıcı "Yönetimin takım üzerinde büyük bir baskısı var. Yine de biz maçlarımızı kazanıyorduk. Kaybedilen karşılaşmalardan sonra futbolcularım soyunma odasından bile çıkmak istemiyordu. Yönetimin baskısı çoktu" dedi.
DİEGO'YU İDMANA ALMADILAR
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Pereira, sezon başında takımdan ayrılan Diego Ribas hakkında da görüş bildirdi: "Diego çok kaliteli bir futbolcu. Belki büyük faydası olmadı ama ben ondan umutluydum. Bu sebeple sezon başı idmanlarına da davet etmiştim ancak yönetim onun antrenmanlarına alınmasına engel oldu"
ALMEİDA: KALSAK BÖYLE OLMAZDI
Vİtor Pereira'nın yardımcısı Filipe Almeida da sarı-lacivertli yönetime yüklendi. Radio Rennasença'ya konuşan Almeida "Biz kalsak F.Bahçe bu halde olmazdı. M.United- F.Bahçe maçını seyrettim. İngilizler çok rahat kazandı. Eski dostlarımın bu durumda olmasına üzüldüm" dedi.
'NANİ KALSIN' DEDİM
Vitor Pereira, Valencia'ya giden Luis Nani'yi kendisinin istemediği yönündeki söylemlerin de gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Kanarya'nın eski hocası "Pereira istedi, Nani'yi gönderdik söylemi doğru değil. Tam tersine ben Nani'nin takımda kalması için yönetime çok baskı yaptım. Nani gibi bir futbolcuyu hangi hoca takımından göndermek ister ki" ifadelerini kullandı.
'BEN VARKEN KAZANIYORDUK'
Vitor Pereira, yeni teknik direktör Dick Advocaat dönemini de eleştirdi. Portekizli çalıştırıcı "Yönetimin takım üzerinde büyük bir baskısı var. Yine de biz maçlarımızı kazanıyorduk. Kaybedilen karşılaşmalardan sonra futbolcularım soyunma odasından bile çıkmak istemiyordu. Yönetimin baskısı çoktu" dedi.
DİEGO'YU İDMANA ALMADILAR
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Pereira, sezon başında takımdan ayrılan Diego Ribas hakkında da görüş bildirdi: "Diego çok kaliteli bir futbolcu. Belki büyük faydası olmadı ama ben ondan umutluydum. Bu sebeple sezon başı idmanlarına da davet etmiştim ancak yönetim onun antrenmanlarına alınmasına engel oldu"
ALMEİDA: KALSAK BÖYLE OLMAZDI
Vİtor Pereira'nın yardımcısı Filipe Almeida da sarı-lacivertli yönetime yüklendi. Radio Rennasença'ya konuşan Almeida "Biz kalsak F.Bahçe bu halde olmazdı. M.United- F.Bahçe maçını seyrettim. İngilizler çok rahat kazandı. Eski dostlarımın bu durumda olmasına üzüldüm" dedi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
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Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
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mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Kjaer kadar dinlemediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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