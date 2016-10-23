 Gürcan Bilgiç: Ali Koç çıkmalı – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Gürcan Bilgiç: Ali Koç çıkmalı

    Gürcan Bilgiç: Ali Koç çıkmalı

    Gürcan Bilgiç, Başkanı 'ın Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamalarını değerlendirdi.

    'nin bunca sorunu varken medyayı eleştirdi, bazı isimleri suçladı ve kendisi aleyhine bağıran kişileri 'bedava bilet vermedikleri' olarak belirledi. mali açıdan çökmüş, oyuncu kadrosu erozyona uğramış, görevde tutulan teknik direktörü gönderilmiş, takımın oynadığı oyun sıradanlaşmış, aldığı sonuçlar kötüleşmiş ve taraftarı tribünden çekilmiş; bunların hiçbirine değinmedi.
    Başarılı olan basketbolu konuşmasının lokomotifi yapıp yine arsa, tesis ve FETÖ soruşturmasını kendine duvar yaptı.
    Anlaş ılan şu ki bir an önce kongre isteyenler çok beklerler.
    Aziz başkan kendisini başarılı zannediyor ve seçime gitmek istemiyor.
    'Yargıtay kararı lehine sonuçlandığında' seçime gideceğini tekrarladı ama yine de 'aday olmayacağım' demedi.
    Eğer Fenerbahçeliler bu yönetim tarzından memnun değiller ve Aziz Yıldırım'ın bu işi düzelteceğine inanmıyorlarsa bu konuşmadaki meydan okumanın karşılığını vermeliler.
    Başkan dedi ki:
    'O olmasın, bu olmasın diyerek göreve talip olunmaz. Kim adaysa çıksın.' Efsane başkan Ali Şen'in belirttiği noktaya geldik.
    Ali Koç ortaya çıkıp 'Ben adayım' demedikçe ne statükonun değişmesi mümkün ne de Fenerbahçe'nin bu kötü yönetimden kurtulması.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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