 Fenerbahçe’den kötü başlangıç – Fotomaç – 23 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’den kötü başlangıç

    Fenerbahçe’den kötü başlangıç
    Voleybol Efeler Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkan F.Bahçe, M.M.Piyango karşısında şok bir yenilgi aldı. Rakibinden set alamayan sarı-lacivertliler, salondan 3-0 yenik ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Tokat Bld.-İnegöl Bld.: 3-1, İstanbul B.B.-: 3-0, Halkbank-G.Saray: 3-2, Ziraat Bankası-Arkas: 3-1.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe’den kötü başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.