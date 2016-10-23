Fenerbahçe’den kötü başlangıç
Voleybol Efeler Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkan F.Bahçe, M.M.Piyango karşısında şok bir yenilgi aldı. Rakibinden set alamayan sarı-lacivertliler, salondan 3-0 yenik ayrıldı. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Tokat Bld.-İnegöl Bld.: 3-1, İstanbul B.B.-Beşiktaş: 3-0, Halkbank-G.Saray: 3-2, Ziraat Bankası-Arkas: 3-1.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Fenerbahçe’den kötü başlangıç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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